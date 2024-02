Arabia volverá con todo a por Salah

Mohamed Salah fue uno de los grandes objetivos de Arabia Saudí durante el pasado mercado de fichajes de verano. Por motivos culturales y religiosos, además de por múltiples argumentos deportivos, la exótica liga pierde la cabeza por el egipcio. El Liverpool rechazó el último día de mercado una oferta 'loca' del Al Ittihad de 175 millones de libras (100 millones fijos más 75 en variables). En pocos meses llegará el segundo asalto.

Según 'The Athletic', el Al-Ittihad está dispuesto a ofrecer hasta 200 millones de libras por el traspaso del atacante egipcio de 31 años una vez se abra el mercado de fichajes de verano.

Salah sigue siendo de los mejores activos del Liverpool y es muy complicado deshacerse de una leyenda del club y que tanto le ha dado a los 'reds' en los últimos años. Sin ir más lejos, esta temporada está volviendo a ser clave en el gran resultado del cuadro de Klopp en la Premier League.

Salah durante el partido de la Premier entre el Liverpool y el Newcastle / EFE

Primeros en la tabla con 53 puntos en 23 partidos, uno más que el Manchester City, que acumula 52 puntos, el egipcio suma 14 goles y 8 asistencias en 20 partidos en la competición británica.

¿QUÉ PASARÁ CON LA MARCHA DE KLOPP?

El año pasado, la figura de Klopp fue clave para retener a su estrella. Lo considera una pieza clave en el equipo y lo renovó el pasado verano hasta 2025. Klopp catalogó su posible salida el pasado agosto de "catástrofe" y se mostró molesto en rueda de prensa cuando, con el mercado ya finalizado, un periodista le preguntó sobre la situación del egipcio: "¿Me estás vacilando ¿No puedes esperar hasta diciembre para hacer estas preguntas?. No estoy preocupado y no lo estaba hasta que abriste la herida nuevamente". No obstante, el alemán dejará el equipo a final de temporada y serán otros los que tendrán que tomar una decisión.

Fin a la era Jürgen Klopp / SPORT

Ante tal cantidad de dinero, muy superior al valor de mercado que tiene el egipcio, 65 'kilos' según 'Transfermarkt', se abre un debate crucial en el Liverpool sobre qué hacer con el delantero de 31 años. ¿Venderlo por una cantidad astronómica de dinero y reconstruir el ataque 'red'? ¿O seguir apostando por su gran estrella?

200 MILLONES DE LIBRAS, UNA GRAN TENTACIÓN

La oferta que puede presentar el Al-Ittihad es una buena oportunidad para sacar una millonada por un jugador que llegó en 2017 a cambio de 42 millones de euros y que, tras rendir a las mil maravillas, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia de la entidad.

El pasado verano, precisamente, el Liverpool no dudó con Fabinho, que encaraba la treintena de edad y empezaba a bajar el rendimiento, y lo vendió al Al Ittihad por casi 50 millones.