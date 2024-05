Márquez explica los 'problemas' de subir a Segunda

El Barça Atlètic cayó ante el Nàstic (1-2) y perdió la segunda posición, aunque no peligra su presencia en los play-offs. El conjunto de Márquez tuvo que lidiar con bajas importantes como Marc Bernal o Guille, que están con la sub'17.

Al filial le basta un empate en Vigo ante el Celta B para ser tercero. Tras el encuentro Rafa Márquez volvió a insistir que el objetivo no es subir a Segunda. El mexicano incluso dejó entrever que con el actual proyecto, un gran número de futbolistas en edad juvenil o incluso por debajo, casa mejor con la actual categoría.

"Esta categoría que estamos jugando es una categoría bastante justa para el desarrollo de los jugadores. Lo estamos viendo porque somos el equipo más joven de la categoría y es un proceso de niveles que vamos poco a poco intentando darle este desarrollo a los jugadores", empezó diciendo.

"Imagínate subir un nivel más exigente, no sé qué tanto convendría. Obviamente que la ilusión de poder conseguir un ascenso con el equipo es ilusionante y que tratamos, más allá del desarrollo y aunque no sea el objetivo principal ascender, da ilusión desde luego y estamos ahí y no vamos a dejar de pelar por intentar conseguirlo", añadió.

"Entonces es difícil a veces decir si conviene o no conviene porque si subimos, obviamente el presupuesto va a tener que cambiar porque tenemos que tener a jugadores más hechos para poder competir en Segunda división, pero, si no, creo que el trabajo que hemos hecho, que han debutado 16 juveniles y un cadete, más los que ya están arriba... hemos desarrollado mucho y creo que ese es el verdadero trabajo que tiene mérito. La ilusión de subir está, pero tampoco es el objetivo principal".