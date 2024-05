Empieza la guerra final por la Premier League

Es el momento de la verdad. La Premier League cierra una nueva temporada emocionante con una última jornada de infarto. Su campeón buscará repetir su cuarta corona consecutiva, mientras que el gran aspirante esperará un descuido para poder consgrarse vencedores. Las cartas están sobre la mesa, ahora es momento de jugarlas.

El Manchester City saltará este domingo al terreno de juego preparado para hacer historia a por su cuarta Premier League de manera consecutiva (17:00h). El equipo ciudadano recibe a un West Ham que no se está jugando nada más que el honor de hacer caer a los campeones de Inglaterra contra todo pronóstico. El Etihad Stadium lucirá un ambiente de gala para alentar a su equipo en su camino hacia la gloria, un partido donde no pueden permitirse ningún descuido.

Guardiola ha conseguido reconducir a su equipo en esta recta final de temporada para llegar a la última jornada del campeonato dependiendo de sí mismos para salir vencedores. El equipo ciudadano encadena ocho triunfos de manera consecutiva, una racha que esperan poder alargar para sumar un nuevo campeonato a su vitrina.

Necesitan una victoria para saberse campeones de la Premier League esta temporada, eso o esperara a que el Arsenal se descuide en su partido contra el Everton. Sin embargo, el técnico de Santpedor arengó a sus jugadores a no confiarse: "Les he dicho a los jugadores, si creéis que el Everton va a hacer algo contra el Arsenal, olvidadlo", explicó en la previa del partido. Lo último que quiere Guardiola es relajación, no quiere que se repita la situación de hace dos temporadas cuando tuvieron que remontar un 0-2 ante el Aston Villa para sellar la Premier League en la última jornada.

El Manchester City tendrá la única baja asegurada de Ederson, que no podrá disputar las dos últimas finales del equipo ciudadano esta temporada. Ocupará su lugar un heroico Ortega que se convirtió en el protagonista inesperado de la crucial victoria del equipo contra el Tottenham. Las dudas siguen estando a estas alturas sobre el estado físico de Kevin De Bruyne, que parece que podrá contar desde el principio para su equipo después de sufrir un aparatoso golpe contra los 'Spurs'. Necesitará la magia del belga su equipo si quiere poder tener opciones de conquistar el campeonato liguero.

En el West Ham, la baja de Kalvin Phillips -de préstamo por el Manchester City- será la única segura para un equipo sin mucho que jugarse este domingo. Sentirán la presión de un Arsenal que espera que los 'hammers' se conviertan en los héroes inesperados de esta última jornada, aunque David Moyes -que dirigirá su último partido al frente del equipo- ya ha adelantado que no competirán para ningún equipo rival.

Buscarán estropear la fiesta de un equipo que podría conseguir su séptima Premier League en apenas diez años, la cuarta de manera consecutiva. Se trata de un hito que nadie ha alcanzado en la historia del campeonato inglés. La historia se escribirá como ellos quieran.

El Arsenal busca un milagro

Con un ojo puesto en Manchester jugará el Arsenal este domingo su última jornada del campeonato liguero (17:00h). Los 'gunners' son conscientes de que no dependen de sí mismos para poder conquistar una Premier League que sería histórica, aunque las opciones pasan porque el Manchester City se descuide en su partido en el Etihad Stadium contra el West Ham.

El equipo de Mikel Arteta recibe a un Everton que ha conseguido la salvación de categoría. Sin mucho más que jugarse, lo lógico sería asumir una victoria cómoda del Arsenal que esperaría al resultado del Manchester City para saber si cumplen su sueño de salir vencedores del campeonato inglés veinte años después.

El equipo se quedó a las puertas la temporada pasada contra un equipo ciudadano que se volvió a demostrar imbatible el curso pasado. Esperarán un milagro en forma de ayuda por parte del West Ham en el Etihad, que no se juega nada más que convertirse en los héroes inesperados de esta temporada en la Premier League.

El Chelsea se juega entrar en Europa

No estarán puestas las miradas solamente en lo que pueda suceder en Manchester. Muchos equipos se juegan sus aspiraciones europeas, entre ellos el Chelsea o el Newcastle, que quieren entrar en plaza de Europa League. Todo dependerá del resultado de la FA Cup, aunque una victoria del equipo londinense acercaría al equipo a su objetivo. Menos emoción habrá en la parte final de la tabla, con Luton, Burnley y Sheffield descendidos.