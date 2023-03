El promotor del Open de La Rioja 'ataca' a los números 1... y Alejandro Galán responde

Lisandro Borges, que también es el promotor de los Open en Chile, Paraguay y Buenos Aires, ha arremetido contra Galán y Lebrón por no acudir a la cita "Intentar poner en duda mi honorabilidad y respeto por este deporte es algo que no voy a permitir", aseguró Alejandro Galán en un comunicado

Ha habido lío en la presentación del Open de La Rioja del World Padel Tour que da comienzo hoy mismo. Horas después de que Alejandro Galán y Juan Lebrón anunciaran que no podrían acudir a la cita por las molestias que arrastra el madrileño, el promotor del Open, Lisandro Borges, ha cargado duramente contra la pareja número 1 del mundo y les ha acusado de 'borrarse' del torneo sin demasiados motivos.

"Lo que están haciendo Galán y Lebrón es burlarse del pádel argentino y de la gente que ha comprado su entrada. Muy triste, muy lamentable, los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, a un día de comenzar el torneo más importante en la historia del pádel argentino, se han bajado inventando una lesión. Galán tiene una lesión crónica pero él juega con esa lesión y decide qué torneo juega o no”, aseveró ante los medios y de forma contundente Lisandro Borges, que también es el promotor de otros Opens como los de Buenos Aires, Paraguay y Chile.

Pero su crítica va más allá de los números 1. Borges también ha criticado duramente a otros jugadores como Arroyo o Pablo Lima, del que dice que "se baja acá pero se quiere infiltrar para jugar en Chile. Ellos deciden qué torneos juegan".

Las palabras de Lisandro Borges no han tardado en obtener respuesta. Alejandro Galán ha sido el primero de ellos y ha ofrecido una contestación igual o más contundente que la del propio Borges.

"Este año, después de una pretemporada muy corta y con muy poco tiempo en pista, debido a mi lesión y al tratamiento que he llevado a cabo durante 6 semanas, decidí jugar los dos primeros torneos del año y valorar después junto a mi equipo médico y deportivo. La valoración de los profesionales que me asesoran ha sido la de parar y cuidarme. Os aseguro que más rabia me da a mí no poder competir junto a mi compañero. Intentar poner en duda mi honorabilidad y respeto por este deporte es algo que no voy a permitir", indicó el madrileño en sus redes sociales.