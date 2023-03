Luigi Carraro, presidente de la FIP, optimista de cara a un acuerdo con World Padel Tour

"Debo respetar la confidencialidad, pero tengo una sonrisa en la cara"

Llega procedente de varias reuniones, estos días tiene mucho trabajo, va de aquí para allá superocupado. Es el presidente de la Federación Internacional de Pádel y está en el centro de las negociaciones que están llevando a cabo entre World Padel Tour y Premier Padel. Luigi Carraro es una pieza clave en ese cambio radical que se avecina en el pádel mundial. Pronto habrá noticias, pero de momento adelanta poca cosa.

Tantas reuniones supongo que son importantes para el pádel

El pádel siempre te ocupa porque es un deporte que crece muchísimo, se desarrolla muchísimo y hay que trabajar para organizarlo de la mejor manera.

Cada día, cuando acaba una jornada de Premier Padel y se acuesta. ¿Qué piensa?

Pienso que es un sueño que se ha convertido en realidad. Ver todas estas instalaciones, a vosotros lo periodistas siempre con nosotros, ver a los jugadores tan felices de jugar, de vivir dentro del evento, de compartir con los aficionados. Era un sueño que teníamos y empezamos a hablar de ello en noviembre de 2021, el año pasado se hizo realidad y hoy se está desarrollando cada día más y creo que vamos a conseguir llevar al pádel en el lugar que merece que es estar entre los mejores deportes del mundo.

¿Por qué la FIP tardó tanto en reaccionar para ocuparse del pádel profesional?

La FIP siempre ha intentado hacer su papel de desarrollar el pádel, programas de menores, cursos de árbitros, celebrando mundiales y europeos de menores... También estaba el circuito profesional y en 2019 empezamos con el FIP Tour algo importante para los jóvenes y para tener en el ranking internacional jugadores de todos los países y dar la oportunidad a los jóvenes de subir de nivel y llegar a los torneos internacionales y lo que sí faltaba era la parte alta del circuito profesional. Lo estudiamos, hablamos con los jugadores ya que para nosotros son los principales actores y tienen que ser el centro de todo, y a partir de ahí construimos el proyecto perfecto, ideal, porque están todas las partes que tienen que estar: los jugadores, en unos tiempos las jugadoras, la federación internacional y un fondo de inversión que creo que es el mejor que podíamos encontrar.

En tan solo año y medio llega la consolidación con la segunda edición del Qatar Major en Doha

Sí o sí. La temporada 2023 es de consolidación y de desarrollo porque queremos consolidar todo lo buenos que hicimos el año pasado, por eso anunciamos los ocho torneos pero también tenemos muchos planes de desarrollo que las próximas semanas vamos a comentar.

Trabajamos cada día para tener novedades, para mejorar el deporte en todos los sentidos así que noticias siempre habrá

¿Habrá más noticias importantes?

Nosotros trabajamos cada día para tener novedades, para mejorar el deporte en todos los sentidos así que noticias siempre habrá y unas serán más importantes y otras menos importantes.

Los jugadores ya no esconden que habrá un único circuito y que todo apunta a que Premier Padel absorberá a World Padel Tour.

Hay un tema de confidencialidad que todas las partes debemos respetar. Sí se ha empezado a discutir y yo desde el minuto uno el año pasado dije que este es un proyecto abierto a todos aquellos que quieren sumar así que creo que todos los que quieran respetar los principios de la FIP, los principios de los jugadores y los requisitos de Qatar Sports Investment son bienvenidos para todos cooperar por tener el mejor circuito y el único verdadero circuito del pádel.

¿Cuándo está prevista la resolución del conflicto? ¿Podría ser a media temporada?

Como ya dije antes, es un tema confidencial. Estamos hablando todas las partes. Dejemos que las cosas sigan y veremos lo que serán los hechos.

¿Las sensaciones son buenas?

Insisto en el tema de confidencialidad. La sonrisa la tengo...

¿Usted se ve líder de todo el pádel mundial?

A mi nunca me han gustado los individualismos, me gusta el trabajo en equipo. Desde que hemos empezado en 2018 hasta día de hoy creo que hemos cumplido todos un trabajo muy bueno. Todos han dado su contribución para ello, pero todavía queda muchísimo. Lo que hemos conseguido es mucho, pero queremos mucho más.

¿Es imprescindible este posible acuerdo con World Padel Tour para ver a las chicas en Premier Padel?

Chicas sí, nosotros desde el minuto uno hablamos con la asociación de chicos y la de chicas. La de chicas decidieron ser más prudentes. Yo les he dicho que respeto la decisión a pesar de que no la comparto. El año pasado perdieron una oportunidad de jugar en torneos en sitios únicos en el mundo, perdieron la oportunidad de mucha visibilidad y también oportunidad de 'price money'. Creo que finalmente ha llegado el momento donde ellas también se han dado cuenta de que tenemos que unir fuerzas, nosotros no podemos entender un tour sin las chicas, creo que ellas también quieren, así que cuando las dos partes quieren las cosas sí que llegaremos al punto para empezar.

Si el torneo de Doha hubiera sido dentro de un mes seguramente habrían jugado las chicas

Pero es curioso que en Doha no haya chicas si han visto que finalmente no ha habido consecuencias

Es un tema de tiempos. Si el torneo de Doha hubiera sido dentro de un mes seguramente habrían jugado

¿Más sedes?

Este año tenemos la lista de espera de organizadores interesados, pero antes queremos compartirlo con los jugadores. El año pasado fue una temporada muy dura para ellos, por el momento hemos confirmado los ocho torneos y tendríamos dos, tres o cuatro más por hacer. Si las condiciones físicas de los jugadores lo permiten, haremos más torneos, si no lo permiten, haremos los ocho y el año que viene ya haremos todos los que queramos. Lo que creamos que sea mejor para el deporte

El objetivo es expanderse en más países

El año pasado estuvimos en todos los continentes. Queremos por un lado proteger a los países más fuertes del pádel, pero también globalizar el pádel, por esto siempre vamos a diversificar el pádel, por los aficionados de todo el mundo, por la economía del pádel y porque un deporte importante tiene que estar en todos los países del mundo.

Premier Padel ha mejorado el mundo del pádel. Hemos construido algo histórico

¿Qué reacción ha tenido el mundo a la aparición de Premier Padel?

Premier Padel ha mejorado el mundo del pádel. Hemos construido algo histórico porque hemos construido un circuito con la Federación Internacional, con la asociación de jugadores y con un partner comercial. Otros deportes pasan de deportes federativos a deportes de entidades privadas, aquí lo hemos hecho al revés, un deporte que no estaba organizado por la FIP en la parte profesional, hoy tiene junto a los jugadores y a QSI la propiedad de este circuito. Es una buena demostración de que cuando las cosas se hacen bien los resultados llegan.

¿Para cuando Premier Padel en Barcelona?

Es una de mis ciudades favoritas.

¿Para cuando el pádel olímpico?

Este año ya tenemos la primera gran noticia y es que formamos parte de los Juegos Olímpicos Europeos del 21 al 25 de junio con tres medallas, masculino, femenino y mixto. Ahora toca demostrar al mundo olímpico lo que es el espectáculo del pádel así que estaría bien que todos trabajemos para construir el mejor evento de pádel de la historia en Cracovia en los Juegos Europeos y si hacemos un buen trabajo allí el camino para los Juegos Olímpicos será aún más corto.

En París seguro que no seremos olímpicos, pero el Los Ángeles habría oportunidades y en Brisbanne también. Hay mecanismos para ello.

¿Legalmente en qué Juegos podría aparecer el pádel?

Hay muchas oportunidades. Son cosas técnicas. Creo que estamos muy cerca. París seguro que no, pero el Los Ángeles habría oportunidades y en Brisbanne también. Hay mecanismos para ello.