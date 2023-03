Galán, Lebrón y el nuevo circuito que se está gestando

Galán: "El año pasado no disfrutamos la mayoría de torneos por la guerra entre WPT y Premier Padel. Esto ha cambiado" Lebrón: "La diferencia más importante es que en Premier Padel tratan mejor a los jugadores"

Alejandro Galán y Juan Lebrón, los número uno del pádel mundial, llegaron a Doha con el cartel de favoritos y este viernes disputarán los cuartos de final frente a Momo González y Álex Ruiz, una pareja que de buen seguro les podnrán las cosas complicadas, algo a lo que ya se están acostumbrando los actuales líderes del ranking.

En referencia a este partido, Juan Lebrón aseguró que "será durísimo, sabemos su realidad pero tenemos que seguir con nuestro trabajo. Venimos haciendo un gran trabajo de menos a más, estamos haciendo un pádel muy bueno, con más volumen de lo que nosotros estamos acostumbrados pero nos estamos adaptando muy bien a la nueva situación".

Era importante saber la opinión de Alejandro Galán, presidente de la Asociación de Jugadores (PPA), sobre las negociaciones entre World Padel Tour y Premier Padel y el nuevo circuito que todo apunta a que será unificado. En cuanto al número de torneos ideal para el jugador, Galán explicó que "lo trabajaremos entre el circuito y la asociación de jugadores. Se marcará unos mínimos pero que los jugadores puedan jugar los torneos que quieran. Lo que tiene que estar es bien ordenado, que no tengamos la obligación de jugar. El año pasado incluso estando en malas condiciones físicas tenía la obligación de competir y de seguir exigiéndome y lo que estamos buscando es mejorar en todo esto", dijo de entrada.

Galán y Lebrón celebran un triunfo tras jugar el pádel perfecto | PREMIER PADEL

El jugador madrileño explicó que "ahora están debatiendo temas que no nos conciernen. Son temas comerciales dentro de la absorción, pero por supuesto que en Premier Padel ya han demostrado que aún siendo el primer año han hecho los mejores torneos y hemos vivido el mejor circuito hasta el momento. Con la prueba de este año en Doha han demostrado que quieren mejorar año a año y cuando ese acuerdo llegue a buen puerto veremos cómo se puede seguir mejorando porque creo que es la intención tanto del circuito como de los jugadores hacer el deporte mucho más grande".

Poder elegir cada uno su calendario

Para Galán no hay vuelta atrás: "Si no hay un acuerdo y volvemos a lo de antes tenemos un problema porque la tranquilidad que tienen ahora los jugadores desde que se ha enterrado el hacha de guerra no la teníamos. Ahora podemos ir a competir que es lo que nos gusta. De la otra manera, el año pasado no disfrutamos de la mayoría de torneos".

Ale fue un poco más allá explicando como estaban las negociaciones entre los dos circuitos: "La buena intención y la buena relación que hay de este circuito con la Asociación y como valoran a los jugadores hizo que nos sentáramos. Nos preguntaron en qué nos sentaríamos cómodos y en qué no. Y hay unos mínimos que nos han dicho que nunca se van a quebrantar y eso nos ha dejado tranquilos. Parece que todo va por el buen camino. Después como lo hagan no nos incumbe. Pero mientras hagan un circuito de calidad, nos traten bien a los jugadores y en vez de simplemente monetizar y que sea un producto y tratarlo como tal llevan al deporte donde se merece... Estamos hablando en esta línea. Se están cimentando unas bases buenas y una relación muy buena", confiesa el número uno.

¿Como será el circuito del futuro?

Galán explica como será el nuevo circuito que se está gestando: "Tendremos un mínimo de torneos que jugar pero cuanto más pruebas y más se pueda expandir el deporte mejor para el crecimiento. Habrá que cumplir con unos mínimos para que el cuerpo no sufra, es decir, tú eliges el calendario, habrá torneos más y menos importantes en cuanto a Price Money y a puntos sobre todo que lo que nos importa es el ranking y cada uno elegirá", sentencia.

Lebrón elogia Premier Padel

Juan Lebrón no se mordió la lengua cuando se le pregunto por si ha mejorado World Padel Tour con la aparición de Premier Padel: "No, está igual o peor. La diferencia más importante es que en Premier Padel tratan mejor a los jugadores. Obviamente es algo que en un deporte como el pádel hay que tener. Entrevistas con los periodistas, unir con la gente… hay que ver el nivel de un circuito y el otro, para mí no hay color. Hay una gran diferencia", dijo alabando las prestaciones que da a los jugadores el nuevo circuito Premier Padel.