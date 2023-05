Xavi tiene más razón que un santo

Se lo ponen fácil a Xavi. Los experimentos del técnico no están dado resultado por la actitud pasiva de la mayoría de los jugadores. El técnico lamentó el lunes la falta de ambición demostrada por el equipo en algunas fases de la temporada. " Hay que creérselo más, tener más mentalidad de ganadores y no pecar de falta de ambición", dijo. Si este problema lo ha tenido cuando había algo en juego, cuando les iba la Liga o cuando se jugaban la vida tanto en la Champions como en la Europa League... ¿Por qué debería ser diferente cuando ya no hay nada en juego, como ahora?, ¿Cuándo solo Lewandowski y Ter Stegen parece que se mueven por el prestigio individual mientras al resto parece que les de igual?, ¿Cuándo ya están pensando en las vacaciones o preguntándose qué ocurrirá con su futuro?

VALLADOLID, 23/05/2023.- El centrocampista neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong (i) pelea un balón con el centrocampista ecuatoriano del Real Valladolid Gonzalo Plata, durante el partido de LaLiga que se disputa este martes en el estadio José Zorrilla. EFE/R. GARCIA. | efe

Lo que pasó sobre el césped del Nuevo Zorilla es una demostración más que Xavi tiene tanta razón como un santo. Sus críticas no son gratuitas. Una acusación así llega por alguna razón de peso. Lo dice porque lo ha sufrido en primera persona tanto en la Copa del Rey como en las dos competiciones europeas. Y seguramente también en muchos partidos de Liga en los que el Barça no ha se ha comportado como exige el escudo.

En Valladolid se encajó el gol más rápido de la liga tras un testarazo de cabeza de Christensen en propia puerta o, minutos después, fue una salida impropia de Ter Stegen y un penalti que ni protestó Eric García que acabó en el segundo tanto encajado por el Barça. El central canterano disputaba su segundo partido como pívote, una prueba para comprobar si Xavi podía recurrir a él durante la próxima temporada tras la marcha de Busquets. El resultado del técnico no puede ser muy positivo y el partido solo hacen que aumentar las dudas que genera este experimento.

Se pensaba en la Liga de los 100 puntos, en el record de Ter Stegen, en el pichichi de Lewandowski... y se ha acabado con la Liga. Un gran mérito pero el Barça siempre exige más.