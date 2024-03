El postureo del 8M

Hoy es 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y ese día, también, en el que todo el mundo se pone el logo morado durante solo veinticuatro horas o como mucho una semana, se dedica a hablar de lo importantes que son las mujeres en sus ámbitos de trabajo y de la vida, sea el que sea, y a realizar todo tipo de acciones para demostrar que, “evidentemente, estamos con vosotras”. Desde pancartas con el símbolo de la mujer y brazaletes morados hasta todo tipo de contenido y acciones especiales.

Esto está muy bien, por supuesto, si la lucha por los derechos de las mujeres y por su presencia en todos los espacios, también los que han sido históricamente reservados para los hombres, como el deporte en general y el fútbol en concreto, es de verdad y cada día. De nada sirve todo este ‘postureo’ si luego nos dejáis -y me incluyo, a mí y a todas- en la estacada. Tiene que ser algo real y continuado.

Apostar por el deporte femenino no es poner el foco el día en el que el Barça gana la Champions o el día en el que la selección española gana el Mundial, que también. Es dedicar tiempo, recursos -humanos y económicos- y espacio para dar visibilidad a las futbolistas y a los equipos y hacer la mejor cobertura durante todo el año. Y esto sigue siendo, aunque hemos mejorado, la gran asignatura pendiente.

Hace justo tres años, el 8 de marzo de 2021, entrevisté a Alexia Putellas por el Día de la Mujer. Hablamos de los cambios que había vivido como futbolista -primero amateur y luego profesional- desde que llegó al Barça en 2012. Habló de la falta de referentes femeninos y ahora la referente de niñas y también de niños es ella. Habló de condiciones y oportunidades. Y habló de la importancia de la presencia del fútbol practicado por mujeres en los medios y en las marcas. “Si no hay visibilidad, la gente no sabe que el equipo juega este fin de semana. Entonces nadie lo ve. Entonces nadie se engancha. Entonces no vende. Entonces no hay dinero. Entonces el femenino no genera. Cuando hay un corte en alguno de estos tramos se rompe la cadena”, explicaba.

La entrevista, como decía, fue publicada ese 8 de marzo, el día después de que Joan Laporta ganase las elecciones a la presidencia del Barça, y no salió en la edición impresa. Había casi veinte páginas dedicadas al máximo mandatario de la entidad culé. Esto ahora, tres años después, sería inconcebible en SPORT.

Hoy una entrevista a Alexia sería portada y ocuparía las primeras páginas del periódico. Y solo han pasado tres años. Aunque también dos Champions, dos Balones de Oro y todos los títulos y trofeos habidos y por haber, tanto para el Barça y la selección española como para Alexia y Aitana, en su palmarés individual. Aprender, corregir, cambiar. Este es el camino. Pero queda mucho -muchísimo, casi demasiado- por hacer. Seguiremos luchando. El Día de la Mujer, no se olviden, es cada día. Y hoy solo lo reivindicamos.