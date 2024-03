Aitana acerca al Barça a la final de Copa

Tarde de fútbol y espectáculo en el mítico estadio de San Mamés. Volvió el Barça a la competición y lo hizo a lo grande, con una goleada al Athletic, con doblete de Aitana y otro tanto de Salma Paralluelo, para poner pie y medio a la gran final de la Copa de la Reina. Una velada mágica, también, por la vuelta de Fridolina Rolfö a los terrenos de juego seis meses después de operarse del menisco. Sonríe el fútbol.

El once de Giráldez era casi de gala pero con alguna modificación, teniendo en cuenta que la mayoría de las jugadoras volvían de estar con sus selecciones y acumulaban muchos minutos en sus piernas. Sandra Paños, Marta Torrejón y Claudia Pina, que habían descansado, salieron de inicio. Un partido muy especial para Irene Paredes, también, que -con pasado en el Athletic- jugaba en casa y en un San Mamés con 23.490 almas.

Rápidamente impuso su guion el Barça, con una espina clavada en esta competición por la eliminación por alineación indebida de Geyse Ferreira la pasada temporada. Dominio total del balón para las culés. Y cedía terreno el Athletic con dos líneas de cinco y cuatro ante Nanclares. El objetivo era evidente: aguantar el máximo tiempo posible el empate a cero y llegar con algo de vida al Johan.

AITANA DE ORO

Claro que, cuando aparece Aitana Bonmatí, poco se puede hacer. La centrocampista de Sant Pere de Ribes, que actuaba casi de mediapunta para abrir espacios, entrar desde segunda línea y buscar desmarques de ruptura, abrió el marcador en la primera ocasión del Barça con un golazo a la altura de la Catedral.

El segundo, solo tres minutos después, fue también obra suya. Jugada marca de la casa de Caroline Graham Hansen, con su recorte habitual incluido, y centro hacia atrás para Aitana, que mandó el balón al fondo de la red de Nanclares con una rosca cruzada. La eliminatoria se mantuvo con vida hasta que ella quiso. Y la guardameta vasca evitó el tercero, de Pina, antes del descanso.

EL TERCERO DE SALMA Y EL REGRESO DE ROLFÖ

Tuvo el Barça ocasiones para ampliar, y mucho más, la ventaja. La superioridad era abrumadora y Nanclares estuvo casi tan acertada como en la tanda de penaltis contra el Costa Adeje Tenerife, en los cuartos -paró tres-. Faltó también, por parte del Barça, efectividad y precisión en los últimos metros. Aunque era prácticamente imposible encontrar espacios en el área del Athletic, bien encerrado. Una imagen de Mariona con cinco rivales encima -a lo Messi- lo define a la perfección. Y aún así, en esa acción, se salió con la suya, aunque nadie supo leer su pase.

Aprovechó Giráldez para hacer rotaciones y dar descansos, y en una de esas entró Salma Paralluelo, con el gol entre ceja y ceja. No falló a su cita y anotó el tercero y definitivo del Barça. La zaragozana recogió un pase de Bruna, que salió enchufada y a punto estuvo también de marcar, para fusilar a Nanclares. Es letal. Lo mejor de la tarde fue, sin embargo, el regreso de Rolfö a los terrenos de juego. Volvió a su banda zurda para volver a sentirse futbolista. Y el Barça, si no ocurre una desgracia en el Johan la próxima semana, estará en la final de la Copa. Un 'tres' en San Mamés y esperemos que no sea el último partido del Barça en este escenario esta temporada.