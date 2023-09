El mercado del Barça: fichajes de lujo, apuesta por la cantera y asignaturas pendientes

Dicen que lo más fácil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Y también que lo que ya funciona es mejor no tocarlo. Pero se hubiese equivocado el Barça si, después de ganar Champions, Liga y Supercopa, lo hubiese dejado todo igual. Porque para mantenerse en la cima es necesario estar en movimiento constante y buscar ser mejor año tras año. Si no lo haces, te quedas atrás. El resto de equipos europeos están invirtiendo fuerte -especialmente los ingleses- y reforzándose bien. Cada vez tienen mejores plantillas.

Lo ha hecho, el club azulgrana, en los despachos, firmando un mercado con buena nota. Dos fichajes de lujo, apuesta por la cantera y salidas de jugadoras con las que no se contaba, con una única excepción.

La baja de Geyse Ferreira no entraba en la planificación de la temporada, pero el empeño del entorno de la jugadora en irse ha acabado dejando 300.000 euros en caja. Se contaba con ella pero no era indiscutible para el técnico y podría haberse marchado libre el próximo verano.

Del resto, traspaso de Codina al Arsenal (100.000 €) y de Ana-Maria Crnogorcevic al Atlético, rescisiones de Nuria Rábano (Wolfsburgo) y Emma Ramírez (Real Sociedad), además de la cesión de Maria Pérez al Sevilla, para seguir sumando experiencia en la élite.

Las salidas seguirán siendo una asignatura pendiente. Las formas con Nuria y Crnogorcevic no fueron las mejoras, especialmente con la suiza, que se enteró tras el Mundial (a finales de agosto) que no se contaba con ella. Y corre a buscarte equipo cuando la mayoría tienen las fichas completas.

Por contra, llegaron libres del Manchester United Ona Batlle, que vuelve a casa convertida en una de las mejores laterales del mundo, y del PSV Esmee Brugts, promesa y una de las grandes revelaciones del Mundial.

Jonatan Giráldez pedía una plantilla más corta para dar protagonismo a las más jóvenes, pues hace años que se está haciendo un gran trabajo en la cantera y el filial ganó la Liga -Segunda División- el año pasado. Es el momento de Jana Fernàndez y Bruna Vilamala pero también de Vicky López, Giulia Dragoni, Lucía Corrales, Judit Pujols, Martina Fernández, Júlia Bartel, Alba Caño... Merecían todas ellas una oportunidad y su futuro empieza hoy.

A mí me faltó un fichaje, una delantera centro goleadora, una 'killer' que convierta las ocasiones generadas, porque en Europa se ha sufrido por la falta de eficacia en momentos clave, como en la fase final de la pasada Champions. Pero buena parte del presupuesto estará dedicado a las renovaciones de jugadoras clave que terminan contrato el próximo junio.

A ver cómo responden Alexia Putellas (que podría jugar de falsa '9'), Bruna Vilamala o Salma Paralluelo, además de Oshoala, en este rol de punta. Dicho esto, el Barça tiene una plantilla increíble, con futbolistas diferenciales en todas las líneas, para pelear este año por el ansiado póker de títulos.