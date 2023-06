Las dudas que genera la financiación del Espai Barça

Todo lo que rodea a la remodelación del Camp Nou (la elección de Limak) y a su financiación, exuda dudas, medio verdades (la peor de las mentiras) y cierta opacidad, que es precisamente lo que no se puede permitir la junta directiva el FC Barcelona, que debería ser más transparente que el agua Voss. Menos mal que hemos tenido acceso a la escritura pública de constitución del Fondo de Titulación Espai Barça… y como dice el anuncio: “El algodón no engaña”.

No hay un solo economista ni experto en temas de construcción que no diga que el FC Barcelona ha incumplido una máxima que en cualquier multinacional sería exigible y de obligado cumplimiento: el criterio de prudencia. Financiar 1.450 millones de euros (una parte en dólares) tal y como están los intereses y la coyuntura de inestabilidad internacional (inflación de precios) es una temeridad. Entonces, ¿por qué el FC Barcelona no ha esperado a que las condiciones de mercado mejoren? ¿por qué tanta prisa si el Espai Barça ya no viene de un año? ¿por qué financiarse al 5,5% y en algunos tramos hasta a un 7%? El Real Madrid, solo en intereses, se ahorrará más de 70 millones de euros al año respecto al FC Barcelona (se financió al 2%) con el Bernabéu. Tela.

La razón es esta: el FC Barcelona tenía que devolver a Goldman Sachs cerca de 250 millones de euros antes del 30 de junio, entre capital e intereses, de dos préstamos. Uno de la era Bartomeu (adelanto de 90 millones para el Espai Barça: Estadi Johan Cruyff, etc.) y una parte de los de 595 millones que pidió la junta de Laporta para refinanciar deudas (de corto a largo) y tener ‘cash’ nada más aterrizar en el club en 2021. Mi pregunta es: ¿en qué momento de la Asamblea se le pidió a los socios compromisarios autorización para que el dinero del Espai Barça se destinara a pagar una parte de un préstamo ordinario?

Tampoco entiendo el empecinamiento de Eduard Romeu en afirmar que el Palau Blaugrana está incluido en esta financiación. Reto al vicepresidente del FC Barcelona a que nos diga en qué página de los 550 folios de la Escritura del Espai Barça se contempla la construcción del Palau y sus edificios adyacentes. Por favor, no nos quieran levantar la camisa. La junta ha incumplido de forma flagrante el mandato de la Asamblea de Socios Compromisarios y, por lo tanto, hay indicios sólidos para que los dueños del FC Barcelona puedan impugnar esta financiación.

Lo diré las veces que sean necesarias: vayan con la verdad por delante, sean transparentes. ¿Tanto cuesta?