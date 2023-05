Romeu: “La financiación del Espai Barça todavía es mejorable”

"Que el socio esté tranquilo, con esta junta, el club nunca se convertirá en Sociedad Anónima ni se irá hacia el modelo Bayern como se ha dicho" "Ir a Montjuïc tiene un precio, pero el tema abonos se está estudiando"

El vicepresidente económico del Barçá, Eduard Romeu, resolvió para SPORT todas las dudas que ha generado el acuerdo para la financiación del Espai Barça y el difícil traslado a Montjuïc mientras duran las obras de remodelación del Spotify Camp Nou.

¿Está satisfecho con la financiación del Espai Barça?

Estoy satisfecho mirando la situación del mercado y también después de leer que no lo haríamos y que cerraríamos con intereses de dos dígitos. Es de destacar el trabajo hecho por los ejecutivos del club y por el presidente, que ha bajado al fango. Personalmente, también se lo agradezco a José Elías, porque durante mucho tiempo me ha permitido que le dedique mucho tiempo al Barça. Tenemos grandes compañeros de viaje como Goldman Sachs y JP Morgan. También le digo que es mejorable. Por ello, hicimos una estructura muy flexible.

Algunos dicen que no es el mejor momento para afrontar una operación como ésta.

Lo analizamos. Lo pusimos todo en una balanza y llegamos a la conclusión de que si hay que revertir la situación, hay que hacer cosas extraordinarias. Necesitamos el Espai Barça para tener estos ingresos extraordinarios. Además, no podíamos tardar mucho más porque el estadio se cae. Lo ideal hubiese sido una operación a 35 años con cinco de carencia y treinta de amortización, pero era imposible en estos momentos. Por eso lo hemos hecho así, para que cuando tengamos una ventana de oportunidad podamos renegociar.

¿Las entidades financieras pusieron algún problema con la constructora?

Ninguno. Estas entidades conocen a Limak. Trabajan con ella. Pidieron algunas aclaraciones y Limak participó en las conversaciones. Nada más.

¿Influyó en las negociaciones el ‘Caso Negreira?

Influyó más este caso o que se incribieran y después se desincribieran jugadores que otras cosas. Los inversores no lo entienden.

¿Ponerse en manos de estos inversores no puede llevar al club a la SA?

Que la gente esté tranquila. Estos compañeros de viaje no tienen la posibilidad de ir contra el club en caso de que no se cumpliesen las previsiones de ingresos. Solo pueden ir contra los ingresos extraordinarios. Por eso el coste es superior. Además, hemos sido conservadores con los ingresos previstos de 347 millones de euros. Solo iríamos mal si ingresamos la mitad de lo que ganamos ahora con el estadio antiguo. Y si eso pasase, los inversores nos ayudarían a conseguirlos. Como he dicho muchas veces, mientras el presidente Laporta y esta junta gobiernen, el Barça no será SA. Ni tampoco irá hacia el modelo Bayern como se ha dicho.

¿Qué significa económicamente ir a Montjuïc?

Dijimos que el impacto sería de 93 millones de euros. Hemos rebajado esa cifra y trabajaremos para que el impacto sea lo menor posible.

Pero han aumentado los abonos.

Ingresar lo mismo cuando tienes 85.000 abonados o 27.000 comporta estas cosas. Pero ya dije que se están estudiando otras opciones. Es evidente que hay un problema social y que el presidente Laporta ha sido valiente. Seguro que ni los expresidentes ni el candidato que luchó con él en las elecciones lo hubiesen hecho.