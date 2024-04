La promesa de Laporta a Xavi

En la reunión que mantuvo Xavi con Deco antes de dirigirse al domicilio particular de Joan Laporta para sellar su continuidad como entrenador del Barça, se empezó a hablar de futuro. Nada nuevo porque la dirección deportiva y el cuerpo técnico habían seguido hablando de planificación siempre que el entrenador era requerido para ello. Así habían quedado desde que se produjo el anuncio de que dejaría el banquillo el próximo 30 de junio y no cumplirían el año de contrato que tiene firmado. Una vez decidido a seguir, Xavi volvía a tener no solo voz, sino también voto.

De hecho, el club sabe exactamente qué necesidades tiene la plantilla para hacerla más competitiva y ello pasa por, sobre todo, un mediocentro, pero también un delantero de banda izquierda con uno contra uno que pueda ejercer de extremo. Esas serían las dos prioridades, pero obviamente no son las únicas porque el lateral izquierdo también anda cojo y, en lo que se refiere al derecho, Cancelo es el único inquilino con ficha del primer equipo y está cedido. La plantilla necesita equilibrarse en algunas zonas y reforzarse con futbolistas de peso en otras. Si el objetivo es seguir creciendo, ir al mercado se hace imprescindible.

Laporta y Xavi, en la rueda de prensa / Dani Barbeito

Y cuando Xavi, antes de tomar la decisión definitiva de seguir al frente del barco, ha preguntado por ello, pese a que la escasez económica sigue siendo una realidad, le han asegurado que el próximo verano habrá fichajes importantes. Para ello, por supuesto, antes deben darse ciertas circunstancias. Una de ellas es soltar lastre. Los nombres están encima de la mesa y se hará todo lo posible para encontrar ventas que puedan dotar de músculo económico para acudir al mercado.

Eso sí, para que el Barça pueda invertir el cien por cien de lo que ingrese por ventas antes deberá cuadrar sus cuentas. Es algo en lo que se está trabajando y una de las opciones que tiene Laporta para hacerlo es el la renegociación del contrato con Nike. "Queremos lograr el mejor contrato del mercado", dijo durante la rueda de prensa en la que se explicó la continuidad de Xavi. Estos ingresos extra podrían llegar a servir para equilibrar los números y acabar entrando en la norma 1:1 de LaLiga.

De hecho, estos son los argumentos que tiene el club para asegurar al técnico que estarán en condiciones de ofrecerles una plantilla lo más competititva posible para, así, poder exigirle en consonancia con el esfuerzo realizado. Ingresar, normalizar la capacidad de inversión, vender y fichar. Esa es la hoja de ruta del Barça para tener un proyecto ganador. Las bases las ha sentado el propio Xavi desde que llegó al club.