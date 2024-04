"Está por delante de Gerrard, Lampard, Yaya Touré y David Silva"

¿Alguien recuerda haber visto antes a Kevin De Bruyne marcar de cabeza? Sería insólito, ¿verdad? No suele pisar el área, su zona de influencia se encuentra en tres cuartos de campo. Y una de sus mejores virtudes es la de dar el último pase, o disparar a puerta desde media o larga distancia.

Pero hacer siempre lo mismo puede terminar siendo aburrido. Y de vez en cuando no está mal salir de tu rutina. Kevin De Bruyne se lo tomó al pie de la letra y volvió a dejar huella sobre el terreno de juego, pero no como nos tiene acostumbrados.

FUERA DE SU HÁBITAT

El jueves ante el Brighton marcó un auténtico golazo tras rematar en plancha un centro de Kyle Walker. De hecho, anotó su primer gol de cabeza en la Premier League. Así que sí, será extraño que volvamos a ver al belga hacer algo así sobre el césped.

Su obra de arte recuerda a la genialidad de Robin Van Persie ante España en el primer partido de fase de grupos del Mundial de Brasil de 2014, donde el combinado neerlandés arrolló a la fuera la vigente campeona con un contundente 1-5. Y sirvió para que el Manchester City empezara a encarar su victoria frente al conjunto ‘seagull’. Phil Foden, con un doblete, y Julián Álvarez cerraron la goleada (0-4).

HAY (MUY) POCOS COMO ÉL

Son muchos los emblemas futbolísticos que han elogiado el talento y la calidad de Kevin De Bruyne. Posee unas características y unas condiciones que quedan al alcance de muy pocos. Tiene una grandísima virtud en el último pase, sabe cuándo tiene que acelerar el juego - y cuando ralentizarlo - y tiene la habilidad de hacer mejores a sus compañeros.

Y el ex futbolista Jamie Redknapp, que jugó en el Bournemouth o el Liverpool, no dudó en hablar maravillas de ‘17’ ‘skyblue’. El tertuliano en ‘Sky Sports’ junto a Thierry Henry y Micah Richards manifestó que Kevin tiene la capacidad de hacer cosas “fuera de este mundo", y que por eso es el mejor centrocampista de la historia de la Premier League.

Kevin De Bruyne y David Silva fueron compañeros en el Manchester City / EFE

“Hemos visto algunos grandes, como [Steven] Gerrard, [Frank] Lampard, David Silva, Yaya Touré, mediocampistas ofensivos increíbles. Él es el mejor para mí", aseguró.

“Los pases que ha visto a lo largo de su carrera, desde que llegó a la Premier, no hay muchos que puedan hacer eso. Puede marcar todo tipo de goles, no me esperaba que metiera goles de cabeza. Me asombra cada vez que le veo”.

MAESTRO Y DISCÍPULO

También quiso apreciar la influencia que tiene sobre Phil Foden. Tiene 32 años y ejerce de ‘veterano’ para el chaval de la cantera que siempre soñó con llegar al primer equipo. Y lo cierto es que el de Stockport ha dado un gran paso adelante y se está marcando una temporada excelente.

Phil Foden es el discípulo de Kevin De Bruyne / EFE

Se apuntó un doblete ante el Brighton, y ya son 16 los goles que suma en la Premier League. 24 si tomamos en cuenta todas las competiciones. "Es el maestro y el maestro", dijo Redknapp.

“Con Phil Foden y lo que está haciendo ahora, se le ve muy bien. Siempre tiene la imagen en la cabeza. Necesitas buenos modelos. Para Phil Foden es estupendo ver todos los días a jugadores como Kevin De Bruyne. Intenta aprender y tomar algo de él”, relataba.

“No hay duda de que Phil Foden está jugando tan bien porque ha recibido grandes lecciones de Kevin de Bruyne”, aseguraba. ¿Alguno de los dos tiene techo? Porque parece ser que no.