Djokovic: "Sé que cuando llego a semifinales en Australia, también llego a la final"

El serbio Novak Djokovic (n.1), que superó en cuartos al estadounidense Taylor Fritz, explicó en una entrevista concedida a Eurosport que sabe que cuando llega a semifinales en Australia, también llega a la final.

"Sí, sé que cuando llego a semifinales en Australia también llego a la final. Bueno, con tranquilidad, vamos a ser un poco humildes, pero la confianza está ahí. Los partidos son cada vez más duros. A esforzarse", replicó a la exjugadora y comentarista Barbara Schett, que le corrigió diciendo que es el ganador una vez pasa los cuartos de final.

"Es refrescante para nuestro deporte tanto con la raqueta como comentarista. Eso no quiere decir que no me gustáis vosotros, pero es bueno tenerlo aquí con su personalidad controvertida. Es muy divertido y lo he pasado bien", afirmó en alusión a la presencia en la pista de Nick Kyrgios, que realizó la entrevista a pie de pista tras la conclusión del choque ante el estadounidense Taylor Fritz (13).

"En el tercer set, he conseguido empezar muy bien. El sol se ha ocultado, ha bajado un poco la temperatura y eso me ha ayudado mucho a sentirme mejor en el tercero y en el cuarto", explicó después de que el partido arrancara con un 1-1 a sets, con un dominante Fritz y un Djokovic que tuvo dificultades físicamente.

"Hemos corrido mucho. Ha sido un partido de piernas, con un tenis de mucho nivel. He pensado que restando sobre su segundo podría conseguir el 'break' que se me negaba, porque sólo he podido aprovechar 4 de 21 oportunidades, pero él seguía golpeando ganadores con facilidad, comentó.