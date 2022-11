Waddle y Hill, la mejor dupla de receptores en la NFL

La pareja de wide receivers de los Miami Dolphins se está consagrando como la mejor en toda la liga, rompiendo récords históricos Jaylen Waddle y Tyreek Hill son los socios favoritos en ataque para su quarterback, Tua Tagovailoa, jugador que está opositando para el MVP esta temporada

Tras dos temporadas de crecimiento para Tua Tagovailoa en la NFL, su excelente campaña en la 22/23 lo ha convertido ya en uno de los aspirantes a alzarse como MVP, y gran parte de esta culpa la tienen sus dos receptores principales: Jaylen Waddle y Tyreek Hill.

Waddle fue elegido en la sexta posición del draft de 2021 como uno de los receptores más explosivos de su camada que había hecho récords históricos en Alabama. Hill, por el contrario, llegó desde Kansas a Miami la pasada offseason como uno de los mejores en esta posición de toda la liga, con el mejor juego en profundo de la liga gracias a su enorme rapidez.

Ambos jugadores han cambiado la cara de una unidad ofensiva dirigida por Frank Smith, coordinador de ataque del conjunto de Florida, que ha sabido adaptar a la perfección esta dupla en el esquema de los Dolphins.

No podemos saber si el nivel estelar de Tua se explica gracias a sus receptores élite o ha sido un ejercicio individual en el que el quarterback ha sabido encontrar su forma. Lo que podemos asegurar es que Tagovailoa, Hill y Waddle forman un tridente letal para las defensas rivales y son un quebradero de cabeza para cualquier entrenador.

Hill, ex de los Kansas City Chiefs, lidera la liga en recepciones y yardas de recepción con 1.148. Ha anotado cuatro touchdowns, y ha sido un soplo de aire fresco para Tua en el juego profundo, una de las especialidades de Tyreek.

El receptor es imparable en lanzamientos por detrás de la secundaria, donde hace valer la velocidad de sus piernas. Es el segundo wide receiver de toda la NFL con más targets en este tercio de campo.

TUA DEEP TO TYREEK HILL 🚀 pic.twitter.com/yWyVLIee2h

Tua se ha beneficiado enormemente de la presencia de Hill en el downfield, y el quarterback está teniendo la oportunidad de ‘sacar a pasear’ su potencia de brazo, algo que ya habíamos visto en su etapa universitaria en Alabama.

Su dupla en el Wide Receiver, Jaylen Waddle, está demostrando por qué es uno de los mejores receptores jóvenes de toda la competición. Tras diez partidos disputados esta temporada, el ex de Alabama suma 878 yardas de recepción y seis anotaciones de touchdown, que con 17.2 yardas de media por atrapada, lo sitúan como uno de los más efectivos de la liga.

Una de las principales virtudes de Waddle es su capacidad de conseguir yardas después de atrapar el balón, con una habilidad pasmosa para esquivar rivales que lo sitúan en el séptimo lugar en toda la NFL en esta faceta.

tua to waddle for 62 yards pic.twitter.com/UHEdJwZcEy

Con Waddle y Hill alineados en el campo, Mike McDaniel, entrenador jefe del equipo, tiene un abanico enorme de jugadas para ejecutar. Tras diez partidos disputados, la unidad ofensiva de Dolphins es la séptima en puntos por partido (25.2), la tercera en yardas por contienda(391.5) y la cuarta en touchdowns por encuentro (3.1)

Tras las primeras nueve jornadas disputadas, la dupla de Hill y Waddle acumuló 1.916 yardas de recepción. Esta fue la mayor cifra conseguida por un dúo de wide receivers desde 1961 tras este periodo de nueve encuentros.

La mejor marca en este espacio de tiempo la sustentan dos jugadores de Houston Texans, Charlie Hennigan y Bill Groman, que atraparon 1.950 yardas en el año 1961.

Otro dato estremecedor fue el cosechado tras la última jornada de Miami Dolphins en la victoria ante los Cleveland Browns. Con 2.026 yardas atrapadas por aire entre Hill y Waddle, la pareja ya acumula más yardas aéreas juntos que 10 (!) franquicias de la NFL: Texans, Patriots, Steelers, Panthers, Cowboys, Ravens, Falcons, Giants, Bears y Titans.

A truly amazing stat for Hill and Waddle. pic.twitter.com/5y20kCew6g