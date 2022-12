NFL Semana 15: Previa y horarios de los partidos de la jornada en Movistar+

Seattle Seahawks y San Francisco 49ers abrirán la semana 15 de competición con el Thursday Night Football de la NFL Repasamos cómo se presentan los encuentros que se televisarán en Movistar+ esta semana 15 de competición

Esta semana se vivirá la decimoquinta jornada de competición en la NFL, una espectacular y apasionante liga donde 32 equipos compiten para alcanzar la ansiada Superbowl, el éxito más absoluto de los jugadores de fútbol americano.

SEATTLE SEAHAWKS - SAN FRANCISCO 49ERS (Viernes 16 a las 02:15 horas, Movistar Deportes)

La decimoquinta semana de competición dará comienzo con un duelo en la Conferencia Americana entre Seahawks y 49ers. Otro Thursday Night Football de dos equipos que están cosechando buena temporada pero que vienen en un estado de forma ligeramente diferente.

El conjunto de Seattle, una de las revelaciones este año en la NFL, cayó fuera de los puestos de playoffs con su derrota en la última jornada ante Carolina Panthers y, pese estar en balance positivo, otro revés significaría un duro varapalo para el equipo dirigido por Pete Carroll.

No será fácil, ya que se enfrentan a la unidad defensiva número uno en la liga, pero Geno Smith deberá volver a encontrar su mejor nivel para guiar a su franquicia hacia la victoria.

Por otra parte, los de San Francisco llegan a este partido con una racha de seis victorias consecutivas en las que la defensa ha sentenciado a sus rivales. Con Brock Purdy como mariscal de campo titular, Kyle Shanahan y su staff técnico querrán dar continuidad a su gran estado de forma a tan solo un mes para el inicio de los playoffs.

49ers, con un balance positivo de 9-4, son primeros en su división, la NFC Oeste.

NEW YORK JETS - DETROIT LIONS (Domingo 19 a las 19:00 horas, Movistar Deportes 2)

En el primer turno de la jornada dominical tenemos partidazo por todo lo alto entre dos equipos que se juegan todo para entrar en los playoffs. Lions y Jets están metidos muy de lleno en la pelea por la Wild Card, pero tan solo uno podrá hacerse con la victoria.

Los Jets han perdido sus dos últimos partidos y parece que han perdido un poco de fuelle en el ataque, una unidad ahora mismo comandada por Mike White en la posición de quarterback y acompañado de Garret Wilson en el wide receiver.

Como lo ha hecho a lo largo de la temporada, la defensiva neoyorquina, la sexta mejor en puntos por partido, volverá a ser vital en este partido para detener al equipo más en forma de toda la NFL.

El equipo de Detroit ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y ahora mismo son el ataque más explosivo de toda la liga junto a Philadelphia Eagles.

El equipo de Dan Campbell ha logrado darle la vuelta a una temporada que parecía prácticamente sentenciada a finales de octubre, y lo ha hecho gracias al buen nivel de jugadores como Jared Goff, Amon-Ra St.Brown y Jamaal Williams, este último líder en touchdowns de carrera de toda la NFL.

WELCOME TO THE NFL JAMESON WILLIAMS 🙏

pic.twitter.com/klzhQFSd64