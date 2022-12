Nadie contaba con estos Detroit Lions

Los Lions derrotaron por 34 -23 a Minnesota Vikings en un partido donde Jared Goff y la ofensiva de Dan Campbell volvió a demostrar por qué es una de las más ingeniosas de toda la NFL Con esta victoria, los de Michigan han ganado cinco de sus últimos seis encuentros, y ya ven el sueño de los playoffs cada vez más real

Esta temporada se antojaba como otro decepcionante año para los Lions de Detroit, después de acabar la pasada campaña con trece derrotas en su casillero y tan solo tres victorias, con un mar de dudas sobre el futuro de la franquicia.

La realidad es que este año los de Michigan empezaron con la misma tónica, y a principios del mes de noviembre estaban con un balance negativo de 1-6, con todas las mentes puestas ya en el próximo draft de 2023 y seguir con la reconstrucción del equipo.

Dan Campbell, head coach de Lions, se ha encargado de que esto no sea así, y a pocos días de empezar la semana 15 de NFL, los de Detroit son uno de los conjuntos más atractivos de la competición y cuentan con una de las unidades ofensivas mejor armadas en el terreno de juego.

La última victoria ante Minnesota Vikings fue el claro ejemplo de la metamorfosis que los Lions han vivido en el último mes y medio. Anotaron 34 puntos ante uno de los mejores equipos de la liga (no una de las mejores defensas, eso sí) y llevaron el ritmo del partido en ataque con mucha agresividad.

Campbell fue capaz de encontrar a sus jugadores en las mejores situaciones posibles, exhibiendo un amplio abanico de posibilidades en el play calling que ya hace soñar a este equipo con posiciones de playoffs.

LAS CLAVES DE UN CAMBIO RADICAL

Pese a quien le pese, Jared Goff, quarterback del equipo, está jugando a un gran nivel en su segunda campaña en Detroit. El que fuera pick número uno del draft de 2016 seleccionado por Rams, llegaba a Michigan como parte del paquete que envió a Matthew Stafford a los Ángeles, y poco se esperaba de él.

Goff aterrizó en Lions con el cartel de ‘quarterback de urgencia’ y tan solo se esperaba que pudiese hacer un papel decente mientras su equipo drafteaba una gran estrella universitaria.

Quién hubiese dicho que Jared sería el principal artífice de una de las mejores unidades ofensivas de la liga. Su estadísticas a nivel individual lo sitúan en el top 10 en su posición en cuanto a cifras se refiere. Es el séptimo en yardas (3352), el cuarto en pases de touchdown (22) y el sexto en rating (61.2).

Los números, por el momento, van acorde con las sensaciones, ya que estamos viendo a un Goff más calmado en el pocket y capaz de encontrar con precisión a sus compañeros. No es ninguna barbaridad afirmar que está jugando al mejor nivel de su carrera, un jugador que ha llegado a disputar una final de Superbowl.

El quarterback siempre ha tenido un buen brazo para lanzar en profundo, pero su mala selección de pase le ha lastrado a lo largo de su carrera a cometer errores y ser interceptado en muchas ocasiones. Dan Campbell se ha encargado de proteger a su jugador y ha diseñado un plan de juego ideal para Goff, en el que exhibe sus virtudes y minimiza sus debilidades.

WHAT A THROW BY JARED GOFF 👀



(via @NFL)pic.twitter.com/uEzvQSHerh — Sports Illustrated (@SInow) December 11, 2022

El head coach utiliza muchos receptores abiertos para espaciar el campo, y su quarterback está siendo capaz de encontrar a sus compañeros en la zona intermedia con regularidad. Sin grandes fuegos artificiales, el ex de Rams está cargando con responsabilidades de las cuales no creíamos que fuese capaz de asumir hace no mucho tiempo.

En los últimos cinco encuentros, Goff ha completado 117 de 169 pases en los que ha recorrido 1311 yardas y ha encontrado zona de anotación en ocho ocasiones, sin acumular ninguna intercepción.

Quizás no es el quarterback indicado para liderar una franquicia hacia nuevos horizontes, pero esta nueva versión de Jared, en caso de mantenerse en el tiempo, puede asegurarle un puesto como titular en la NFL en los próximos años, ya sea en Lions o en otros equipos en fase de construcción.

Y es que el antagonismo entre las unidades ofensivas y defensivas es abrumador en Detroit. El ataque es el quinto en toda la NFL que más anota, mientras que la defensa es la segunda que más recibe por encuentro, con 26.7 puntos de media encajados.

Estos guarismos hacen que la ofensiva deba ser el doble de eficiente, y por el momento, esta situación se está dando.

HAY TALENTO EN ATAQUE

Una de las mejores noticias para la franquicia está siendo la confirmación de Amon-Ra St.Brown como uno de los mejores receptores jóvenes de la competición, una pieza clave para el engranaje de Dan Campbell y para su quarterback cuando este levanta la mirada en busca de manos para atrapar el balón.

Formado en los Trojans del sur de California, Amon-Ra fue seleccionado en el pick número 112 del draft de 2021, en cuarta ronda. Los expertos auguraban en el jugador un receptor de segunda fila, sin demasiadas opciones a convertirse en una primera espada. Nada más lejos de la realidad.

El californiano está entre los diez mejores receptores de la NFL en yardas de recepción, con 898, y touchdowns de recepción, en los que ya suma seis.

St.Brown es uno de los jugadores más explosivos de su posición y forma parte de una talentosísima generación de receptores con nombres como Ja’Marr Chase, Jaylen Waddle o DeVonta Smith. Pese a que las aspiraciones de su equipo sean menores a los de estos jugadores, el de Lions no le tiene nada que envidiar por lo que a talento natural se refiere.

De no ocurrir ninguna lesión de gravedad, el ex de USC será más temprano que tarde una de las principales estrellas de la NFL en la posición de Wide Receiver. Su carácter aguerrido lo convierten en un jugador que se esfuerza hasta la última yarda para distanciarse de su marcador, un hombre que no da ningún balón por perdido.

A quarterback y receptor lo acompañan otros jugadores talentosos que están dotando a esta ofensiva de cierta dualidad entre el juego de carrera y el pase.

Si hablamos de anotación tenemos que sacar el nombre de Jamaal Williams a la mesa. El corredor de 27 años lidera la liga en touchdowns de carrera, por delante de nombres como los de Nick Chubb, Derrick Henry y Josh Jacobs, palabras mayores.

El de Lions ha encontrado la zona de anotación en 14 ocasiones y es un seguro para Campbell en situaciones de corto yardaje cerca de la endzone rival, ya que en ocho de estos touchdowns ha recorrido tan solo una yarda.

El jugador formado en BYU Cougars comparte backfield con D’Andre Swift, jugador de tercer año que parece haber bajado sus prestaciones en la vigente temporada tras dos campañas rookie y sophomore muy prometedoras.

Swift fue seleccionado en el pick 35 del draft de 2020 y rápidamente se convirtió en el corredor titular de los Lions, depositando en sus piernas gran parte del juego ofensivo del equipo. Pero esta temporada 22/23 no está siendo igual de prolífica para el runningback, al menos en la faceta terrestre.

Dan Campbell le ha dado la titularidad a Williams en el backfield y está incorporando a Swift en situaciones de pase, siendo un arma más para Goff en el juego aéreo. Tampoco está siendo el mejor de la liga, pero puede ser un recurso que mantenga a D’Andre con cierto peso en la ofensiva hasta que recupere su mejor versión.

Swift posee un poderoso tren inferior y los Lions tendrán la paciencia que sea necesaria para que vuelva a ser el jugador que fue en sus dos primeras temporadas. En el penúltimo partido ante Jacksonville, consiguió 62 yardas de carrera, 49 de recepción y un touchdown.

The Detroit Lions two-headed backfield has been feasting 🍽️



Jamaal Williams:

204 carries

806 yards

14 touchdowns



D’Andre Swift:

70 carries

375 yards

4 touchdowns pic.twitter.com/evpKW0Xij0 — J&D Productions (@JDProdNFL) December 14, 2022

En la posición de Wide Receiver, a los nombres de DJ Chark y Josh Reynolds (ambos sumaron touchdowns ante Vikings) se le debe sumar el de Jameson Williams, quién debutó por todo lo alto el pasado domingo. Tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla el pasado enero, Detroit lo seleccionó en la primera ronda del draft de 2022, a sabiendas de su tiempo de recuperación.

Tuvo sus primeros minutos en la NFL ante Minnesota, y convirtió su única recepción en touchdown tras un pase de 41 yardas de Goff. Tan solo jugó un snap, pero Campbell ya planea incorporar al receptor en más jugadas de cara al próximo partido, ofreciéndole un arma más a su quarterback en esa explosiva ofensiva.

AIDAN HUTCHINSON YA ESTÁ AQUÍ

Los Lions son sin lugar a duda una de las peores defensas de toda la liga, al menos en el global de la temporada. Son la segunda unidad que más puntos encaja por partido, la peor en yardas recibidas por jugada y también la última en touchdowns encajados por encuentro, con 3.3.

A pesar de los números hay síntomas de mejoras en la defensiva de Lions, pero hay un gran motivo que sobresale por encima de todo: Aidan Hutchinson, Edge Rusher rookie que está demostrando tener mimbres para ser una futura estrella en la NFL.

'Hutch' fue seleccionado en la segunda posición del pasado draft como el mejor jugador de su camada en esta posición. Tras un inicio dubitativo, Aidan ya es el puntal de esa defensa en la presión al quarterback y es un quebradero de cabeza para las líneas ofensivas rivales.

Con 7, el ex de Michigan lidera los rookies en sacks junto a su compañero James Houston, que ha atrapado al quarterback rival en cuatro ocasiones.

Aidan también acumula dos intercepciones en lo que llevamos de temporada, una estadística para nada habitual en un liniero defensivo. Hutchinson tiene un primer paso imparable y su buen juego de pies le permiten deshacerse de su par en unas milésimas de segundo. En pocas palabras, es un lujo verle jugar.

Detroit ha encontrado en Hutchinson y Houston, sexta ronda del pasado draft, una pareja de jugadores de mucho futuro sobre los cuales cimentar esa defensa, y ya son dos amenazas muy reales en la presión al quarterback.

EL SUEÑO DE LOS PLAYOFFS

De los 138 equipos que han empezado la temporada con seis derrotas en los siete primeros partidos tan solo uno se ha clasificado para la postemporada. Los Lions son el último de esta lista con la victoria cosechada el pasado domingo ante Vikings. ¿Serán capaces de hacer historia y lograr un puesto un playoffs?

Los de Michigan afrontan un calendario relativamente fácil. Jets, Panthers, Bears y Packers serán sus rivales, siendo tan solo los de Nueva York el único de ellos con balance positivo a estas alturas. No hay ya margen de error y Detroit Lions irá con todo a por unos playoffs que no disputan desde 2016.