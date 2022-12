NFL Semana 14: Previa y horarios de los partidos de la jornada en Movistar+

Buffalo Bills y New York Jets protagonizarán el apasionante duelo divisional de la AFC Este, dos equipos con muchas ganas de demostrar sus aptitudes en ambas unidades ofensivas y defensivas Repasamos cómo se presentan los encuentros que se televisarán en Movistar+ esta semana 14 de competición

Esta semana se vivirá la jornada 14 de competición en la NFL, una espectacular y apasionante liga donde 32 equipos compiten para alcanzar la ansiada Superbowl, el éxito más absoluto de los jugadores de fútbol americano.

BUFFALO BILLS - NEW YORK JETS (Domingo 11 a las 19:00 horas, Movistar Deportes 2)

Duelo por todo lo alto entre dos equipos de la AFC Este, los Jets visitan el Highmark Stadium para enfrentarse a los Bills que vienen de semana larga de descanso tras imponerse a Patriots en el primer Thursday Night Football de diciembre.

Los New York Jets están ahora mismo ocupando la última plaza de los playoffs en la americana pero acechan equipos en gran estado de forma como Washington Commanders, por lo que este encuentro será clave para el devenir de su temporada

Mike White volverá a ser titular en la posición de quarterback por delante de Zach Wilson y tratará de dar continuidad a la buena imagen mostrada los pasados dos partidos. Su conexión con Garret Wilson como receptor y el papel de la línea defensiva serán claves para el equipo dirigido por Robert Saleh.

En el otro lado esperan Josh Allen y compañía, quienes parecen haber perdido cierto fuelle en esta segunda mitad de temporada. Sean McDermott quiere volver a exhibir a su equipo en ataque pero tendrán que hacer ajustes en la protección de pase si quieren sobrevivir ante jugadores como Quinnen Williams o Carl Lawson en el pass rush.

La baja confirmada para toda la temporada de Von Miller, tackle defensivo, es la última hora sobre los de Buffalo.

SAN FRANCISCO 49ERS - TAMPA BAY BUCCANEERS (Domingo 11 a las 22:25 horas, Movistar Deportes)

Los de Brady se la juegan otra semana más. Tampa no se ha mostrado peligroso en ningún momento de la temporada pero es un equipo a tener en cuenta en una eliminatoria de playoffs, pero ahora mismo existe la duda si lo alcanzarán.

Buccaneers visita el feudo de los 49ers que se consolidan como la mejor defensa de la liga, y lo harán sin su tackle titular y máximo seguro de Tom Brady en la protección de pase, Tristan Wirfs. Con un balance de 6-6, el equipo dirigido por Todd Bowles se la juega en un partido crucial para asegurar el primer puesto de la NFC Sur, con Atlanta asomándose a la primera plaza.

Por su parte, San Francisco llega a este encuentro con sensaciones contrapuestas. En el lado positivo, la semana pasada se ganó a uno de los mejores equipos de la NFL, Miami Dolphins, y la defensa exhibió otra semana más su dominio. La cruz de la moneda fue la lesión de Jimmy Garoppolo, quarterback titular del equipo.

Sin él, Brock Purdy, último elegido en el pasado draft, tendrá que volver a coger las riendas de un ataque que parece no depender únicamente de las manos de su pasador, con McCaffrey o Deebo Samuel en gran estado de forma. La defensa de 49ers tratará de mantener al equipo en el primer puesto de la NFC Oeste.

