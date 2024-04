Jorge Martín: "Ganar en Jerez es algo único"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de España de MotoGP ha afirmado que "ganar en Jerez es algo único, estoy muy feliz por la victoria, aunque hoy no sé cómo habría sido la carrera sin la caída de Marc".

"Sinceramente he hecho un error en la curva siete y me ha cogido toda la distancia que tenía -Marc Márquez-, pero no estaba con mis mejores sensaciones e igualmente he intentado aguantarle hasta que ha hecho el error y seguramente segundo hubiese sido una posición más realista, pero estoy muy feliz de haberme llevado al final la victoria, he sabido tener la mente fría cuando estábamos empujando tanto, para vigilar mucho con el agua para poder llegar al box, que hoy no era nada fácil", explicó Martín.

Jorge Martín reconoció que tras la caída de Márquez "lo primero era esperar a pasar por meta para ver cuál era la distancia con el segundo, porque no sabía muy bien qué hacer, pero en cuanto he pasado he visto que tenía tres segundos con el siguiente así que a partir de ahí lo difícil ha sido mantener la concentración, sabía que lo tenía medio hecho".

Pedro Acosta, segundo

El español Pedro Acosta (KTM RC 16), se ha mostrado contento por la segunda plaza conseguida, pero también ha reconocido que "no ha sido el podio que más me hubiera gustado, pero tenemos que ser conscientes de que poquito a poco estamos dando pasos".

Acosta restó importancia la segunda plaza en el campeonato pues "al final estamos en la cuarta cita y no hemos hecho ni la carrera de mañana, no estamos pensando en eso, quedan 16 carreras quitando la de mañana, así que quedan todos los puntos del campeonato en juego, incluso si no hubiera llegado aquí con puntos hubiera tenido posibilidades de luchar por el mundial y tenemos que estar contentos, estamos sumando, estamos siendo constantes y no es lo más fácil ahora en MotoGP".

Pensando en la carrera del domingo: "ya veremos qué pasa si cae mucha humedad esta noche, si no llueve, tendremos que ver cómo está mañana la pista en el 'warm up', pero también va a ser una carrera crítica con la gestión de los neumáticos en algún punto y con la decisión otra vez en la parrilla de quien monta qué neumáticos, creo que va a ser una carrera por elección".