Marc Márquez: "Me han faltado cuatro vueltas para acabar un día perfecto"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que acabó sexto la carrera 'sprint' del Gran Premio de España de MotoGP que llegó a liderar ha lamentado que aunque hayan hecho la 'pole' y acabado sextos en la sprint race, les faltaron cuatro vueltas "para acabar un día perfecto".

"Pero estoy contento con cómo está yendo todo en general, si bien evidentemente, la caída no es lo que buscaba, pero hoy era cincuenta por ciento de posibilidades de acabar la carrera, cincuenta por ciento no", reconoció Márquez.

"Hemos tenido esa mala suerte que haya sido después de hacer todo el trabajo difícil de la carrera, que era remontar y liderar, pero mañana tendremos otra oportunidad", comentó esperanzado Marc Márquez, quien reconoció que "viniendo de dos caídas consecutivas no creo que el objetivo sea ganar, sino que haciendo una buena salida y si se cuadra todo bastante bien a ver si podemos estar en ese podio. Lo firmo ahora mismo".

En lo que a la penalización se refiere, recordó que "iba como iban todos en la 'sprint', en la última curva, si no me aparto, Binder se me lleva por delante y la cuestión es que, si insistes por fuera, el toque está asegurado".

"Evidentemente, Mir ha dejado frenos, y yo no he dejado suficientemente frenos, porque no quería irme largo, para evitar esos parches de agua, y no tenía toda la moto dentro, entonces he recibido esa penalización de una posición, cosa que entiendo perfectamente, ha sido una buena penalización. Todo y así hemos podido acabar séptimos (sextos), coger unos puntitos y acabar la carrera", señaló Marc Márquez.

En lo que a la gran cantidad de caídas que hubo se refiere, Marc Márquez lo achacó a que se había "empezado bastante lento y poco a poco hemos ido a más, sobre todo cuando los neumáticos se van gastando, y al gastarse los neumáticos es más difícil hacer las líneas estrechas".

"En esa curva 5, por ejemplo, tenías que ir muy pegado al piano por dentro, en la curva 9 igual y, por ejemplo, en esa curva 9 he frenado antes que en la vuelta anterior, pero simplemente por hacer más paso, estaba con el gas, he tocado la mancha de humedad, y lo más difícil es que eran manchas de humedad que quedaban en el exterior y eran imposibles de ver, simplemente ibas a instinto", explica sobre su caída Márquez.

"Evidentemente, la gente tiene ganas de victoria, pero sé muy bien de dónde venimos, dónde quiero llegar y, evidentemente, si me la encuentro, me la encuentro, pero el podio sería un muy buen resultado", insistió.

E insistió en que "la Ducati no falla en competición, yo hice dos primeras carreras conservadoras, estando cuarto, quinto o sexto y, a partir de Austin, hice un 'click' de intensidad, pero cuando subes intensidad subes el riesgo; estoy liderando carreras, pero de momento me caigo".

"Ahora toca trabajar en esa constancia, pero sin perder la velocidad. Por mucho que estés aquí, hay que insistir, hay que ir a la tuya y yo tengo muy claro dónde y cómo lo quiero hacer", recalcó Marc Márquez.

"Poco a poco me voy sintiendo con más confianza, poco a poco voy más suelto y me canso menos, porque voy menos rígido, aún hay puntos débiles que tengo que seguir mejorando, pero esa salvadita, la primera con la Ducati, y encima la han grabado...", recordó Marc Márquez sobre la salvada que protagonizó a final de recta durante la segunda clasificación.