Las claves de la jornada 17 de la NFL

La decimoséptima jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de Tampa, Packers, Giants y Patriots fueron algunas de la más destacadas

La semana 17 de la NFL no dejó indiferente a nadie, y mientras que hay franquicias que ya han certificado su pase a playoffs, otros equipos se jugarán todo en la decimoctava y última jornada de esta temporada.

TAMPA REMONTA Y PONE RUMBO A LOS PLAYOFFS

En un partido de vida o muerte para los dos aspirantes a hacerse con la NFC Sur, Tampa se impuso a Carolina por 24 a 30 en un partido donde Tom Brady tuvo que volver a tirar de la heroica y remontar un déficit de dobles dígitos en el último cuarto.

La ofensiva de Buccaneers se ha mostrado inoperante casi toda la temporada, pero en el partido más importante del año, volvieron a salir a la luz las principales armas ofensivas de este equipo, sobre todo en el juego de pase profundo. Tom Brady pasó para 432 yardas y tres touchdowns de pase, completando 34/45 de sus lanzamientos y coronándose como uno de los MVP de la jornada.

Diez de estos pases fueron recibidos por Mike Evans, quién capturó 207 yardas en el encuentro junto a tres touchdowns, en un partido sublime donde fue un quebradero de cabeza para la secundaria rival, desmarcándose de su rival en la mayor parte de intentos.

Evans ha superado esta temporada las 1000 yardas de recepción, un hito que ha conseguido por novena vez consecutiva en lo que lleva de carrera profesional en la NFL.

El otro arma en ataque de este equipo, Chris Godwin, también capturó nueve pases y acabó el encuentro con 120 yardas de recepción. Si Tampa quería ganar la división tenía que aparecer su tridente ofensivo en el juego de pase, y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Por el lado contrario volvimos a ver una muy buena versión de Sam Darnold, encontrando a sus compañeros desde el pocket e incluso corriendo de manera muy eficiente en sus carreras. Acabó con 361 yardas totales, tres pases de anotación y una intercepción.

Darnold está ofreciendo su mejor cara en este último tramo de temporada, y es quizás una de las mayores incógnitas en la próxima offseason ya que termina contrato y será agente libre.

Esta vez el juego de carrera de Panthers no pudo exhibirse como lo hizo ante Detroit, y Tampa supo parar a Foreman y Hubbard y los limitó a tan solo 47 yardas entre ambos. DJ Moore fue el wide receiver más destacado con 117 yardas atrapadas y un touchdown.

LOS PATRIOTS DE BELICHICK NUNCA MUEREN

Los New England Patriots se impusieron a Miami por 21 a 23 en un encuentro marcado por la ausencia de Tua Tagovailoa en el cuadro de Florida , presencia suplida por el veterano Teddy Bridgwater. Los Patriots volvieron a demostrar las dos caras de esta franquicia en ataque y en defensa.

Pese a que estuvo más fluido de lo habitual, a la ofensiva de Nueva Inglaterra se le volvieron a ver las costuras, mientras que la defensa volvió a demostrar por que es una de las mejores de la liga. Un pick six de Kyle Dugger, safety de Patriots que se está consolidando como uno de los mejores de toda la NFL, condenó a Dolphins en el partido.

Bridgewater completó 161 yardas aéreas, un touchdown y una intercepción, pero no pudo acabar el partido por lesión y fue sustituido por Skylar Thompson, quién poco pudo hacer ante la defensa de Bellichick. El rookie de séptima ronda sumó 104 yardas de pase, un touchdown y fue interceptado en una ocasión.

Ni Tyreek Hill ni Jaylen Waddle fueron los jugadores más destacados en el juego aéreo de Dolphins, ya que Raheem Mostert capturó 62 yardas y un touchdown. Los Dolphins ya no dependen de sí mismos para clasificarse a playoffs, y disputarán la última semana de competición con toda la temporada en juego. Están obligados a ganar a Buffalo.

En el conjunto de Boston, la ofensiva nos dejó con las mismas malas sensaciones que lleva mostrando toda la temporada bajo Matt Patricia, pero pudo acabar bien el partido. Un buen drive de Mac Jones de 89 yardas decantó la balanza a favor de Patriots.

El quarterback de segundo año acabó con 203 yardas y dos pases de touchdown aéreos, y sumó otra anotación más vía terrestre. Tyquan Throton fue el nombre más destacado con 60 yardas atrapadas en la posición de receptor.

GIANTS VOLVERÁ A JUGAR POSTEMPORADA DESPUÉS DE SEIS AÑOS

Tras unas cuantas temporadas naufragando por la NFL, los Giants ya vuelven a ser equipo de playoff, concluyendo una temporada exitosa para la franquicia de la gran manzana. En la semana 17, vencieron a Colts por 10 a 38 en una exhibición de la parcela ofensiva del equipo dirigido por Brian Daboll.

Daniel Jones está demostrando que se merece la opción de quinto año en su contrato rookie, y ante Indianápolis el quarterback de Nueva York estuvo sublime en el juego de pase, encontrando a sus receptores en la zona intermedia con mucha facilidad y ejecutando pases en ventanas muy pequeñas.

DJ acabó con 177 yardas y dos touchdowns vía aérea pero también se exhibió con sus piernas: 91 yardas y otras dos anotaciones. El quarterback de Giants ha subido exponencialmente su nivel en esta temporada y ha sido, junto a Barkley, el líder de una franquicia que ya vuelve a sonreír. Richie James fue su socio favorito en ataque con 76 yardas capturadas y un touchdown.

En la parcela defensiva, Lawrence y Thibodeaux volvieron a sumar un sack cada uno y Landon Collins fue decisivo en una intercepción justo antes del final de la primera parte para coger una muy buena distancia en el marcador, un déficit al que Colts no podría ya acercarse.

En la otra cara de la moneda, encontramos a unos Colts sin un rumbo claro, y que afrontarán muchos cambios en la próxima offseason. Foles se retiró del campo lesionado y lo tuvo que suplir Sam Ehlignger.

DETROIT ARRASA CONTRA CHICAGO

Pese a sufrir una gran derrota la jornada pasada ante Carolina Panthers, los Lions volvieron a lucirse en ataque ante Chicago esta semana, acabando con la franquicia de Illinois por un imponente resultado de 41 a 10 en el marcador.

La unidad ofensiva de Dan Campbell es una de las más divertidas de la NFL, y ante Bears volvieron a parecer los protagonistas principales de este equipo en materia de puntos. Jared Goff no quiere poner final a su buena segunda mitad de temporada, y esta vez pasó para 255 yardas y tres touchdowns, en una gran actuación del que fuera pick uno del draft.

Esta vez Detroit cimentó el peso de su ataque en el juego terrestre, donde Jamaal Williams estuvo monstruoso. El runningback acumuló 144 yardas de carrera y un touchdown, mientras que su acompañante en el backfield D’Andre Swift sumó otras 78 y un touchdown. Cuando están en forma, ambos jugadores son uno de los mejores one-two punch de la competición.

Gracias al buen hacer de la carrera, Lions encontró muchos espacios en el juego aéreo, donde St.Brown volvió a erigirse como uno de los mejores receptores jóvenes de la NFL, esta vez sumando 62 yardas.

La parcela defensiva de la franquicia de Michigan, pese a ser una de las peores en la secundaria, volvió a dejarnos con brotes verdes en el pass rush. James Houston, rookie de sexta ronda, fue el líder con tres sacks, dos placajes para pérdida y tres golpes al quarterback rival, en una exhibición poderosa del jugador de línea.

Su acompañante en esta parcela, Aidan Hutchinson, sumó una intercepción y ya lleva tres en la vigente campaña, una cifra récord para un jugador de esta posición en la era Superbowl.

Detroit se enfrentará a Packers en la última jornada, un partido de vida o muerte para el conjunto de Green Bay y sus aspiraciones de playoff. Lions , por su parte, también tendrá que salir a por la victoria si quiere jugar en postemporada.

En el lado contrario, poco pudo hacer una ofensiva con una falta de talento alarmante como la de Bears. Justin Fields volvió a ser lo mejor para el ataque, y corrió 132 yardas en diez intentos, dejando claro por que es el mejor quarterback corredor de toda la liga. En el juego de pase, tan solo pudo conseguir 75 yardas, un touchdown , y una intercepción.

49ERS NO SUCUMBE ANTE UNOS COMBATIVOS RAIDERS

San Francisco salió victorioso del duelo ante Raiders por 37 a 34 en un duelo marcado por la ausencia de Derek Carr como quarterback titular de la franquicia de Las Vegas, con Stidham tomando las riendas de esa ofensiva.

La realidad es que el suplente cuajó un grandísimo partido ante la mejor defensa de toda la NFL. Acabó el partido con 365 yardas de pase, tres pases de touchdown y dos intercepciones, en una actuación que tan solo se vio truncada por un error ya en la prórroga, un pase que acabó en las manos de Drake Jackson y decantó la balanza a favor de los visitantes.

Davante Adams estuvo monstruoso capturando 153 yardas y dos touchdowns, y fue clave para llevar el encuentro a la prórroga con una recepción de 60 yardas en defensa individual. Josh Jacobs se quedó esta vez en 69 yardas terrestres y una anotación.

En el lado contrario, es quizás el partido con más problemas al que se ha enfrentado hasta el momento Brock Purdy, pero aun así, fue capaz de liderar el ataque de Kyle Shanahan a la victoria. Cerró el encuentro con 284 yardas de pase, dos touchdowns y un pase interceptado.

El rookie acumula un balance de 4-0 desde su debut, partidos en los que ha lanzado 920 yardas de pase, nueve touchdowns y un rating de pase de 115.3.

Ante Raiders, el playmaker más destacado de 49ers fue Christian McCaffrey, que apareció por todo el campo a la ayuda de su quarterback. Capturó 121 yardas y un touchdown aéreo y corrió para otras 72 yardas con sus piernas.

Brandon Aiuyk se erigió como el wide receiver número uno con 101 yardas y un touchdown. Las armas de esta ofensiva parecen cada vez más engrasadas, y la franquicia de la Bahía ocupa ahora la segunda plaza en la Conferencia NFC con nueve victorias consecutivas

LA DEFENSA DE PACKERS ANULA A LOS VIKINGS

Nadie esperaba a los Packers en playoffs hace un mes y medio, pero la realidad es que la franquicia de Green Bay controla ahora su propio destino, y está a tan solo una victoria de ocupar una plaza de Wild Card después de derrotar a Vikings por 17 a 41.

La base de esta victoria la cimentó la unidad defensiva de Green Bay, que limitó a una de las mejores ofensivas de la NFL a un solo dígito la mayor parte del partido, anulando a Justin Jefferson, el mejor wide receiver de la liga, gracias a una férrea defensa en individual de Jaire Alexander.

El receptor de Vikings tan solo sumó una recepción para 15 yardas, en una temporada en la que estaba promediando hasta el momento 117 yardas por encuentro. Darnell Savage, Amos y Rudy Ford fueron nombres destacados en Packers y los tres sumaron una intercepción.

La buena disciplina en este lado del césped permitió a la ofensiva llevar el peso del partido sin demasiadas dificultades. Aaron Rodgers acabó la contienda con 159 yardas aéreas y un touchdown. Aaron Jones y Dillon fueron los puntales del ataque con 152 yardas terrestres entre ambos.

Los Vikings estuvieron neutralizados todo el partido y en ningún momento tuvieron oportunidad de acercarse en el marcador. Cousins tuvo uno de los peores partidos esta campaña con 205 yardas, un touchdown y tres intercepciones. Ni Hockenson ni Dalvin Cook pudieron hacer nada para arreglar el desastre de Minnesota.

Tras empezar la temporada con un balance de 4-8, los Packers están a una sola victoria ante Lions en Lambeau Field para obrar el milagro y entrar en playoffs.

La NFL entra ahora en el mejor momento del año, con una última semana de competición con todo abierto a las puertas de playoffs, que darán comienzo el próximo 13 de enero.