Las claves de la Jornada 12 de la NFL

La duodécima jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de Cincinnati, Cleveland, Jets o Washington fueron algunas de las más destacadas

La semana 12 de la NFL se presentaba como a una jornada decisiva para algunos equipos de la liga, a poco menos de dos meses para que finalice la temporada regular y empiecen los playoffs.

BENGALS GANA SIN CHASE NI MIXON

Como ya hicieron en la ronda divisional de la AFC el pasado mes de enero, los Bengals volvieron a demostrar su amplio abanico de opciones en ataque ante unos Tennessee Titans que llegaban al encuentro con buenas sensaciones tras ganar a Broncos y Packers.

Esta vez sin dos de sus mejores jugadores, Ja’Marr Chase y Joe Mixon, los de Cincinnati se aferraron a las manos de Tee Higgins, su principal receptor en el encuentro y que consiguió 114 yardas de recepción y un touchdown.

Sin ser una actuación estelar, Joe Burrow lanzó para 270 yardas y un pase de anotación, en un partido en que quarterback y receptor principal se combinaron para anotar un touchdown en el último cuarto que sentenciara el encuentro para los de Zac Taylor.

Los Cincinnati Bengals parecen estar carburado de cara a los playoffs, en una temporada de menos a más donde los actuales subcampeones de la NFL buscan repetir superbowl.

Por parte de Titans, esta vez Derrick Henry no pudo desplegar su avasallador juego de carrera, y los Bengals lo sostuvieron a tan solo 38 yardas y una media de 2.2 por acarreo. Con el corredor neutralizado, Ryan Tannehill pasó por 291 yardas pero ninguno de estos fue para touchdown.

Los errores en equipos especiales penalizaron a los de Mike Bravel, que cayeron finalmente por 20 - 16. Con este partido, ambos equipos sostienen un balance positivo de siete victorias y cuatro derrotas

LA VALENTÍA DE BRANDON STALEY PREMIA A LOS CHARGERS

Los Chargers se llevaron por la mínima un duelo ante Cardinals crucial para sus aspiraciones a postemporada. Como es habitual en los de Los Angeles, acabaron ganando por 25-24 un partido que deberían haber ejecutado mejor, con una primera mitad con dificultades para convertir en la zona roja.

Jusitn Herbert completó 35 de sus 47 pases y consiguió 274 yardas y 3 touchdowns de pase. El quarterback de Los Angeles movía bien el balón por arriba y también vía terrestre, donde corrió para otras 38 yardas. DeAndre Carter fue su receptor favorito con 73 yardas de recepción pero fue Gerald Everett quién decidió el partido.

Con la valentía que caracteriza a Staley, el entrenador decidió, tras el touchdown que empataba el encuentro, ir a por los dos puntos en cambio de chutar la patada de campo adicional. Esta vez le salió bien la jugada al head coach.

Y Everett se encargó de darle la probable victoria a los Chargers con 15 segundos en el reloj 🆙⚡️#MundoNFL #BoltUp pic.twitter.com/UGHgbAZfYy — Mundo NFL (@MundoNFL) November 28, 2022

Con esta derrota, los Cardinals ya suman ocho en lo que va de temporada, dejando sentenciada su campaña de cara a playoffs. Kyler Murray pasó para dos touchdowns y anotó otro con sus piernas. James Conner fue un puntal vía terrestre y cosechó 120 yardas.

Ahora las dudas recaen en Kliff Kingsbury y su futuro como entrenador jefe de la franquicia de Arizona, en un equipo con muchas carencias en ambos lados del césped.

MIAMI Y KANSAS REAFIRMAN SU CANDIDATURA A SUPERBOWL

Miami Dolphins venció por 30 a 15 a Houston y Kansas City Chiefs superó a Rams por 26 a 10. Ambos conjuntos reafirmaron ayer su candidatura como aspirantes a superbowl, con un juego que mejora al paso de las jornadas ya sea en la unidad ofensiva como defensiva.

Tua Tagovailoa volvió a ser decisivo para sus Dolphins, encontrando con facilidad a sus receptores y sumando 299 yardas de pase y un touchdown. El quarterback de Miami vovlió a demostrar por qué es uno de los candidatos a MVP de la temporada, dejando sin opciones a unos Houston Texans sin armas para responder.

Tyrek Hill y Jaylen Waddle, ambos con 85 yardas de recepción, fueron los verdugos de la secundaria de Texans. Por parte de la franquicia tejana, el suplente Kyle Allen consiguió 215 yardas de pase y fue interceptado en dos ocasiones, en una actuación poco esperanzadora del quarterback, que tan solo generó tres primeros downs en toda la primera parte.

La baja del tackle ofensivo Terron Armstead fue una de las noticias más destacadas en negativo para los Dolphins.

Los Chiefs, tras imponerse a los actuales campeones de la NFL, siguen su racha de cinco victorias consecutivas en un equipo que parece estar jugando a medio gas, a sabiendas de lo importante que es llegar en buena forma física a postemporada.

Patrick Mahomes y Travis Kelce sentenciaron el encuentro, con 320 yardas de pase y 57 de recepción respectivamente, en un partido dominado de principio a fin por los de Kansas, que sostienen un récord de 9 a 2.

Los Rams por su parte ya piensan en la próxima offseason, en que la franquicia de Los Ángeles deberá tomar decisiones importantes respecto al futuro, con grandes contratos en su nómina y pocas rondas de draft en sus manos. Bryce Perkins, suplente de Stafford en la posición de quarterback, tan solo consiguió 100 yardas de pase y fue interceptado en dos ocasiones.

WASHINGTON NO SE RINDE

Con su victoria por 19 a 13 ante Atlanta Falcons, los Commanders han ganado seis de los últimos siete partidos, y ya igualan las victorias de Giants en la NFC Este. El equipo que parecía desquiciado a principio de temporada es un claro candidato a ocupar un puesto de playoffs, con Ron Rivera a los mandos de un equipo muy incómodo contra el que jugar.

Taylor Heinickie lideró la ofensiva con 138 yardas de pase y dos pases de anotación, pero fue Brian Robinson Jr con sus 105 yardas de carrera quién permitió a los de Washington llevar el peso del partido, sumando un touchdown de recepción.

En defensa , Kendall Fuller interceptó un balón clave para sentenciar el partido a favor de los capitalinos, con otra buena actuación de la línea defensiva de Commanders con Montez Sweat como protagonista con un sack.

Los Falcons lo intentaron pero no fue suficiente. Mariota sumó 174 yardas de pase, un touchdown y una intercepción, mientras que Olamide Zaccheaus fue su receptor favorito con 91 yardas atrapadas vía aérea.

MIKE WHITE, HÉROE INESPERADO DE LOS JETS

Tras la asignación de Zach Wilson como suplente y Mike White como quarterback titular de los Jets, los de Nueva York superaron a los Bears por 31 a 10 en un partido de vital importancia para los neoyorquinos y sus aspiraciones a llegar a playoffs, un hito que no consiguen desde 2010.

Mike White lideró a la perfección la ofensiva con 315 yardas aéreas y 3 touchdowns de pase, y se mostró calmado en el pocket donde completó 22 de sus 28 pases. Pese enfrentarse a una de las peores defensas de la liga, White encontró con precisión a sus compañeros, sobre todo a Garret Wilson, quién atrapó dos pases de touchdown y cosechó 95 yardas de recepción.

Bam Knight y Ty Johnson fueron dos puñales vía terrestre, con 69 y 62 yardas respectivamente.

Oh my, Garrett Wilson! Wilson broke some ankles and does the rest for a 54-yard TD from Mike White. pic.twitter.com/WdXc54vsy5 — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 27, 2022

Los Chicago Bears, sin Justin Fields por lesión, intentaron sin éxito poner presión a un partido que parecía decantado a favor de Jets. Claypool capturó 51 yardas de pase y David Montgomery sumó 113 yardas totales. Los de Ilinois, con un balance negativo de 3-9, ya piensan en el draft de 2023 y la offseason con mucho optimismo en la franquicia.

TAMPA Y SEATTLE TROPIEZAN EN MOMENTOS CLAVE PARA PLAYOFFS

Dos de los equipos que aspiran a posiciones de playoff perdieron ayer sus respectivos encuentros, partidos que se planteaban como asequibles sobre el papel.

Cleveland superó a Tampa por 17 a 23 en un encuentro en que los Buccaneers debían dar un golpe de autoridad sobre la mesa y colocarse como uno de los tapados para la postemporada. No fue así.

Nick Chubb, con 116 yardas de carrera y un touchdown, junto a Amari Cooper, 94 yardas de recepción, rompieron a la defensa de Buccaneers durante todo el partido. Brisett, quarterback de Browns, lanzó para 210 yardas, un touchdown y una intercepción.

Nick Chubb crosses the goal line. @Browns defeat the Bucs in OT! pic.twitter.com/3rx7Y6PlDp — NFL (@NFL) November 27, 2022

La línea defensiva de Tampa no supo parar las carreras de Browns, que camparon a sus anchas en el front seven rival y fueron las que decidieron el encuentro a favor de los de Cleveland. Tom Brady consiguió 246 yardas de pase y dos touchdowns, y Chris Godwin, 110 yardas y una anotación, fue su socio favorito en la unidad ofensiva.

Los problemas de Tampa siguen viniendo en defensa, muy perjudicada por la baja de Antoine Winfield. La peor noticia para los de Brady vino en forma de lesión, ya que su tackle titular, Tristan Wirfs, cayó lesionado y parece ser grave.

Los Seattle Seahawks cayeron ante Las Vegas Raiders por 40 a 34 en la prórroga y están ahora mismo fuera de posiciones de playoffs. Josh Jacobs fue sin lugar a duda la estrella del partido: corrió por 229 yardas anotando 2 touchdowns y atrapó seis pases para otras 74 yardas. Fue indetectable para la defensa de Seahwaks.

Derek Carr cosechó 295 yardas de pase, tres touchdowns y fue interceptado en dos ocasiones, en una actuación dubitativa del quarterback titular de Raiders.

Josh Jacobs just broke free for an 86-yard game-winning TD.



JACOBS FINISHES WITH 303 TOTAL YARDS ON THE DAY. BEAST.pic.twitter.com/UEfkDHRGLU — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 28, 2022

La unidad defensiva de Seattle no pudo contener la explosividad rival, y acabaron encajando 40 puntos ante una ofensiva que se había mostrado errática en lo que va de temporada. El ataque cumplió con su papel. Geno Smith pasó por 328 yardas y dos touchdowns, y Metcalf y Lockett se combinaron para 158 yardas de recepción vía aérea.