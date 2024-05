Una temporada en blanco... para el Madrid

Laprovittola ante Olympiacos en el Palau / FC Barcelona

E l FC Barcelona acaba la temporada en blanco y con el Real Madrid en el retrovisor pendiente de acabarla con tres títulos en el saco. Un mal trago para los culés el del pasado miércoles que tendrá continuidad en los próximos días, con la disputa de la final four de basket y la final de la Champions. Los vasos siempre se comunican y, desde hace un tiempo, el Barça se lleva la peor parte.

Acabar la temporada sin ganar nada ya es la segunda vez ocurre en dos años, desde que Laporta asumió la presidencia o desde que se fue LeoMessi. Si echamos la vista atrás, pasó una temporada con Bartomeu (2019-20) y ya nos tenemos que remontarnos al último año de Rijkaard (2007-08). En sí, acabar la temporada sin ganar ningún título es algo que pasa. Le ocurrió al Madrid en la temporada 2021 y Bernabéu siguió en pie. Al Barça, desde la inauguración del Camp Nou, le ha pasado en 23 veces.

El problema no es acabar la temporada en blanco, es la dinámica que está cogiendo la entidad por muchas pancartas o titulares grandilocuentes que nos llegan. La dinámica es mala en el aspecto deportivo que no deja de ser una consecuencia o un reflejo de la situación económica de la entidad, que no logra resarcirse ni encuentra soluciones imaginativas para generar más.

Ante tanta decepción aparece la renovación de Cubarsí, un jugador que ha sorprendido por su saber estar pese a su juventud. Estos chicos son el futuro de la entidad y a lo que se agarra el culé para soñar en un futuro mejor, de la misma manera que pasó en el 2.000 con la aparición de Xavi, Puyol y compañía. Uno no deja de pensar si se peude repetir algo parecido, con la consecuente explosión para la entidad que permitió abandonar una etapa gris en la entidad y adentrarse en una totalmente diferente. Anunciar la renovación de Cubarsí justo en este día es una táctica nuñista, pero no deja de ser una buena noticia en un día nefasto para el barcelonismo.