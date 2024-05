Si no fuera por La Masía, esto sería una tragedia

Pau Cubarsí renovado hasta 2027 / FC Barcelona

¡Por fin una buena noticia en el Barça! Cubarsí ha renovado y no habrá que sufrir por si al PSG, City o Florentino Pérez, que todavía sería peor, se les ocurriese llenarle los bolsillos de millones y la cabeza, de agua sucia. Y es que en la cantera está la única tabla de salvación segura ante la crisis económica y deportiva del club, probablemente la más cruda de los últimos cincuenta años.

Ya no es tanto por la que está cayendo ahora, sino por lo que se viene encima con una plantilla cara y poco competitiva, una capacidad económica mínima y unos rivales al alza tanto en España como en Europa. Solo a partir de una cantera que, afortunadamente, ofrece ahora, en el momento oportuno, una generación de incalculable valor con Lamine Yamal y Cubarsí como grandes referentes, será posible la ansiada reconstrucción. No en vano, si el Barça tuviese que ficharles, le sería absolutamente imposible. Y si alguien les hubiera fichado aprovechando la debilidad del club y unas cláusulas de rescisión irrisorias, el drama habría sido estratosférico.

En realidad, si no fuera por la cantera, esto sería una tragedia todavía mayor de lo que es. No es por nada, pero primero el Barça tiró el dinero que tenía con Dembéles y Coutinhos y luego el que ya no tenía con Ferrans y Vitor Roques, siendo generosos y no metiendo a otros muchos en el mismo paquete. Si no fuera por Lamine y Cubarsí, también Héctor Fort, al que convendría renovar rápido porque ya tiene moscones a su alrededor, Fermín, y el ya consolidado Gavi, la ruina económica sería superior y la deportiva, probablemente irrecuperable a corto-medio plazo.