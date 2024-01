"Gracias, Ricky, por todo": Cavaliers, Wolves y Jazz se rinden a Rubio en su adiós a NBA

Los Cleveland Cavaliers, los Minnesota Timberwolves y los Utah Jazz se despidieron de Ricky Rubio, quien anunció su retirada de la NBA, con varios mensajes en los que se rindieron a la figura del base español. "Un pilar de lo que es ser un líder y un mentor. Gracias, Ricky, por todo", escribieron los Cavaliers en X.

Además de ese mensaje en las redes, los Cavaliers difundieron un comunicado en el que Koby Altman, presidente de las operaciones de baloncesto del equipo de Cleveland, elogió el compromiso del jugador catalán con el que fue su último conjunto en la NBA. "Ricky Rubio personificó todo lo que una franquicia podría querer de un jugador tan exitoso, que ayudó a inculcar una cualidad de seguridad y liderazgo que todavía resuena dentro de nuestro equipo", aseguró.

"Ricky fue fundamental"

"Cuando mides su impacto, particularmente durante la temporada 2021-2022, Ricky fue fundamental en nuestra mejora de 22 victorias en ese año. Su disposición a ser mentor de nuestros jugadores jóvenes habla de la seriedad de su tiempo en Cleveland y el éxito que estamos teniendo con el actual grupo de los Cavaliers. Le deseamos a Ricky todo lo mejor y seguimos apoyando su decisión de continuar enfocándose en su salud mental", añadió.

"Gracias por todo, Ricky"

También tuvieron un detalle cariñoso con Rubio los Minnesota Timberwolves, el equipo que le escogió en el puesto 5 del draft y donde jugó el de El Masnou de 2011 a 2017 y luego en la temporada 2020-2021. "Gracias por todo, Ricky Rubio. Enhorabuena por una carrera increíble en la NBA", afirmaron los Wolves.

"Siempre tendrás una familia en Utah"

Por su parte, los Utah Jazz, el conjunto con el que Rubio disputó dos campañas de 2017 a 2019, aseguró que el base "siempre tendrá una familia en Utah. Una vez que eres un 'jazzman', siempre serás un 'jazzman'. Los Jazz estamos agradecidos por haber sido parte de tu increíble carrera y te deseamos todo lo mejor en tu próximo capítulo", dijo la franquicia de Salt Lake City.

La trayectoria NBA de Ricky ha llegado a su fin

Tras doce temporadas en la NBA, Rubio, quien se encuentra de baja por salud mental desde el pasado verano, anunció que su trayectoria en la NBA "ha llegado a su fin". El comunicado de Ricky llegó poco después de que la cadena ESPN informara del acuerdo entre los Cleveland Cavaliers y el jugador español para la rescisión de su contrato. Rubio abordó asimismo en su escrito los problemas de salud mental por los que ha pasado recientemente.

Las palabras de Ricky Rubio

"El pasado 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente fue a un lugar oscuro. De alguna forma sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no tenía la situación bajo control. Al día siguiente decidí parar mi carrera profesional", detalló Rubio en su comunicado. "Un día, cuando sea el momento adecuado, me gustaría compartir mi experiencia completa con todos vosotros para que pueda ayudar a apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo privado por respeto a mi familia y a mí mismo mientras sigo trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que estoy mucho mejor y mejorando cada día", agregó.