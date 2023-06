¿Por qué el Barça no fichó a Jokic?

La estrella de la NBA y MVP de las Finales estuvo monitoreado por el Barça en 2014 Una mala actuación echó para atrás el acuerdo: el club azulgrana retiró la oferta

El pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, pudo ser del Barça. Hace casi una década. Todo se torció cuando varios representantes del equipo azulgrana se acercaron hasta su país natal, Serbia, para presenciar un partido en directo.

La actual estrella de la NBA, dos veces MVP de la temporada regular y reciente MVP de las Finales 2023, completó una partido paupérrimo y el club decidió echarse finalmente atrás pese a que había una oferta sobre la mesa en 2014. En aquel entonces, el center jugaba en Europa con el Mega Vizura.

"Representantes del Barça vinieron a verme en un partido en casa ante el Cedevita, pero tras una muy mala actuación mía retiraron la oferta. Querían un poco más de mí", recordó el balcánico tras conseguir el primer anillo de su carrera con la franquicia de Colorado, que estrenó su palmarés en la NBA.

El propio representante del jugador, Misko Raznatovic, confesó que todo cambió en cuestión de días: "Tenía un acuerdo con el Barcelona para jugar allí. Un evento desafortunado en su último partido antes de firmar el contrario hizo que no se realizara".

Drafted 41st overall out of Serbia in 2014, 5x NBA All-Star, 2x #KiaMVP... & now NBA CHAMPION in Year 8.



First-time #NBAFinals MVP... Nikola Jokic! pic.twitter.com/mAisvcXhI0