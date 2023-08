La 'polémica' respuesta de Rubiales: "Es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol atendió a la Cadena Cope poco antes de subir al avión de vuelta tras la consecución del Mundial femenino Preguntado por el polémico beso con Jenni Hermoso, Rubiales le restó importancia y se mostró muy feliz por lo que había sucedido horas antes en Sídney

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, compareció en el Tiempo de Juego de la Cadena Cope tras la polémica del beso con Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino ganado por España ante Inglaterra en Sídney.

Antes de subir al avión de vuelta a Madrid con toda la comitiva, Rubiales fue entrevistado por Juanma Castaño, que le preguntó por lo sucedido. Este respondió sin miramientos: "Es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas. Con todo lo que he pasado no estoy para gilipolleces ni para tontos del culo. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías y vamos a disfrutar de los que no son tontos".

Estas declaraciones han causado una gran polvareda en la sociedad y en la clase política. Personalidades como el Ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta o la Ministra de Igualdad Irene Montero, ambos en funciones, se han llevado las manos a la cabeza y han pedido una rectificación al respecto.

Rubiales concluyó afirmando que el de este pasado domingo había sido el día más feliz como Presidente de la Federación y que se había emocionado por lo sucedido.