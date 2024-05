'Montaña rusa' para los equipos de la Kings League de España en la Repesca del Mundial

Montaña rusa para los equipos de la Kings League de España en la repesca. xBuyer Team, el campeón del segundo split, se presentaba como uno de los equipos a esquivar en la Repesca y demostraron rápidamente el motivo. PIO También consiguió una contundente victoria, pero El Barrio y Rayo de Barcelona no pudieron superar a sus rivales.

xBuyer Team estrenaba la competición y salieron a morder desde el primer momento, logrando así abrir el marcador. Seguidamente Roger Carbó marcó la diferencia en el 1 contra 1 marcado por el dado consiguiendo anotar un hat trick. "No me siento las piernas", explicó a SPORT nada más terminar el encuentro. El Jet Lag también juega en México.

Pero claramente, su actuación fue clave para que el equipo de los hermanos Buyer se llevara el partido y el billete para el Mundial con un espectacular 7-0 que no hace nada más que avisar a sus próximos rivales.

No tuvieron la misma suerte los siguientes dos equipos españoles en jugar la repesca. El Barrio de Adri Contreras, que se la jugaba ante Club de Cuervos completó un gran partido, pero el balón no quiso entrar y eso propició que el resultado final fuera de 2-1. De este modo, el ganador del primer split no estará en la cita internacional.

Un resultado adverso también sumaron los de Spursito. El Rayo de Barcelona venía con toda la ilusión para meterse en el campeonato, pero tras conseguir ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones, finalmente Los Aliens fueron quien se llevaron el partido (5-2).

En el último partido de la Repesca, PIO FC arrancó dominando, logrando marcharse con ventaja al descanso. En el segundo tiempo consolidaron su superioridad para firmar una cómoda victoria (1-6) que también les otorga el cartel de equipo duro de roer.