La entrevista | Remy Gardner: “En Superbikes vuelvo a ser feliz”

"La salida de MotoGP dolió, pero ya está olvidado. Pienso que en la vida, en cualquier ámbito, las cosas ocurren por algo y quizá fue mejor así", confiesa el australiano "MotoGP es glamour y también hay carreras espectaculares. Pero si te va más del estilo de la 'vieja escuela' , con adelantamientos, derrapadas... las Superbikes son emocionantes", opina

En poco más de un año, la vida de Remy Gardner (Sydney, 1998) ha dado un giro de 180 grados. El hijo del campeón del mundo de 500 cc en 1987 Wayne Gardner, el joven piloto australiano saboreó la gloria al proclamarse campeón de Moto2 en 2021 y asegurarse una plaza en la parrilla de MotoGP con el Tech3 KTM. Pero lo que parecía un sueño acabó convirtiéndose en una pesadilla y sin margen de tiempo para adaptarse a la categoría reina, se quedó sin asiento en 2023. Ahora ha recuperado la sonrisa en Superbikes a lomos de la YZF-R1 del Team GYTR Yamaha. Este fin de semana compite en el Circuit de Barcelona, en la cuarta ronda del Mundial.¿Ha conseguido pasar página o todavía le da vueltas a su salida de MotoGP?

Está olvidado, aunque en su momento dolió. Pienso que en la vida, en cualquier ámbito, las cosas ocurren por algo. Y quizá fuese lo mejor, quien sabe. En cualquier caso estoy feliz y contento en Superbikes y disfruto mucho con este cambio.

¿Qué le faltó para seguir en MotoGP?

Seguramente me faltó tener otro año más. No es fácil pasar de Moto2 a la máxima cilindrada y adaptase en solo unos meses con tantas cosas diferentes en la moto, frenos de carbono, neumáticos, electrónica, alerones...hay mucho para aprender y quizá la KTM tampoco fuera la más fácil para empezar.

¿Ha recuperado la motivación?

Siempre he tenido motivación y lo daba todo en cada entrenamiento, incluso cuando me dijeron en el equipo que no seguiría al año siguiente. Los resultados no llegaban, pero eso no tenía nada que ver con con mi motivación, no estaba conectado.

Álvaro Bautista y Remy Gardner, en SPORT | Javier Ferrándiz

¿Cómo se presenta el fin de semana en Barcelona?

Muy bien. Con ganas de correr otra vez porque cada vez que cojo la moto noto que doy un paso adelante y espero que aquí también sea así. Además, aunque vivo en Andorra, es casi la carrera de casa para mí, después de vivir desde niño en Sitges y correr tantas veces en el Circuit. En Assen logré un sexto, el mejor resultado del año y aquí el objetivo es ser el primer piloto Yamaha. La velocidad la tengo, pulir algunas cosas y cuadrarlo todo para ir ganando confianza.

¿Qué diferencias hay entre los Mundiales de MotoGP y Superbikes?

La Yamaha que tengo aquí es una moto más divertida de pilotar y disfruto mucho. Con la KTM me sentía más limitado. MotoGP es el glamour, el show y también hay algunas carreras bastante espectaculares. Pero si quieres ver carreras más del estilo de la 'vieja escuela' , con adelantamientos, derrapadas... las Superbikes son emocionantes. Si ves las motos pasar a pie de pista es alucinante. Luego el formato del fin de semana con tres carreras también es diferente. Y el ambiente es más relajado, tanto para los pilotos y los equipos como para los aficionados, que pueden vernos de cerca, acceder al paddock y compatir con nosotros lo que va pasando durante el fin de semana , sin las restricciones de MotoGP.

¿Se ve regresando algún día a MotoGP?

No me cierro puertas, nunca lo hago. Dependerá de las opciones que se presenten, pero ahora mismo estoy feliz y contento aquí.

¿Qué tal su relación con el campeón, Álvaro Bautista? ¿Cómo le recibió en la parrilla de Superbikes? ¿Le dio algún consejo?

Noooo, le he dicho que si me viene con consejos le meto (risas). Es broma. Álvaro es un pilotazo y es el que mejor se ha adaptado a la categoría viniendo de MotoGP. Creo que en Superbikes y con la Ducati ahora mismo es intocable.