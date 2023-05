Bautista confirma que seguirá un año más en Ducati

"Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera. Me divierto mucho con la moto y es un placer trabajar con el equipo. Seguiré", anuncia el campeón del mundo de Superbikes "Estoy contento de que aún me quieran en Ducati, a pesar de que soy un poco más mayor... es como mi segunda familia", apunta emocionado

Excelente noticia la que ha dado esta tarde Álvaro Bautista en vísperas del inicio de la prueba del Mundial de Superbikes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto de Talavera, de 28 años, ha confirmado que renovará con Ducati y su actual equipo Aruba, para seguir adelante en 2024.

El vigente campeón y actual líder del WorldSBK en 2023, después de tres disputarse las tres pruebas del calendario, comentó días atrás que debía tomar una decisión sobre si continuar el próximo año en su equipo o bien retirarse del mundo de la competición. "Pase lo que pase estaré satisfecho con todo lo que he hecho en mi carrera", reconoció la pasada semana en su visita a la redacción de SPORT.

Este jueves, en una rueda de prensa extraordinaria que ha convocado en el Circuit, antes de subirse a partir de mañana a la moto, Bautista ha confirmado que seguirá: "No ha sido una decisión fácil, pero estaré aquí en 2024", ha comenzado su discurso, recibiendo una enorme ovación en la sala de prensa.

Bautista logró en 2022 un su primer título tras dos años complicados en Honda, dejando sin corona a Torpak Razgatliogu y también al piloto más laureado de la historia de Superbikes,. Jonathan Rea , con seis títulos.

"Después de 21 temporadas en la élite del mundo del motociclismo, en MotoGP y Superbike, me siento en una forma excelente, física y mentalmente. Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera. Me divierto mucho con la moto y es un placer trabajar con el equipo, al que considero mi segunda familia. Con mi mujer y mis dos hijas, que van creciendo y me lo ponen cada vez más difícil, nos planteamos si era mejor quedarme en casa o continuar una temporada más. Decidimos continuar y estoy muy contento de seguir con Ducati. Estoy contento de que aún me quieran, a pesar de que soy un poco más mayor", ha señalado.