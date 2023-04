Álvaro Bautista: "Nunca había disfrutado tanto con la moto"

“Quien dice que gano solo por la moto, está equivocado. Y quien dice que es solo el piloto, también. Es el conjunto”, considera Bautista, campeón y actual líder del WorldSKB con Ducati “En las Superbikes el público no es que vaya a ver las carreras, es que forma parte de ellas. Animo a la gente a que nos venga a ver a Barcelona”.

Álvaro Bautista, actual campeón de Superbikes y vigente líder del Mundial 2023 ha visitado la redacción de SPORT a su regreso de Assen, donde firmó un sensacional triplete y la victoria número 400 de la historia para Ducati. Con ocho triunfos en las tres primeras rondas del calendario y una ventaja de 56 puntos, el piloto de Talavera llegará pletórico a la cita del WorldSBK en el Circuit de Barcelona, la próxima semana (5-7 mayo).

¿Esperaba una ventaja tan grande a estas altura del campeonato?

No miro cuantos puntos llevo, de verdad. Como diría el ‘Cholo’ Simeone, voy partido a partido.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

Las ganas que tengo. Esta es mi temporada 21 en la elite desde que empecé en 2003 y he encontrado un campeonato que me gusta, disfruto de la moto, que es muy competitiva, tengo muy buen feeling con ella y estoy en un equipo top. Me divierto, me gusta más que nunca lo que hago y esto me ayuda a que en casa me prepare no solo a nivel físico sino también mental. Me lo tomo como un desafío, con 38 años sigo ganando y disfrutando y eso es una motivación.

¿Cómo fue la celebración de la victoria 400 con Ducati?

Bueno, en 2019 ya conseguí también la victoria 350 con ellos. Pero es curioso, esta vez no se lo esperaban, no pensaban que pudiera ganar las tres carreras del fin de semana quizá porque el circuito de Assen no es el que mejor le va a nuestra moto. Cuando llegamos, el jueves, mi jefe de prensa me dijo ‘si puedes evita hacer la 400 porque no tenemos nada preparado’. Así que cuando lo logré, no hubo nada especial. En redes si lo tenían previsto, pero ‘in situ’ nada.

Logró su primer título en 2006, en 125 cc. ¿Qué ha aprendido por el camino?

Aquel campeonato fue una gran alegría, era joven, rápido, tenía una buena moto, la Aprilia y estaba en un gran equipo con Aspar. Pero el título de Superbikes en 2022 me supo mejor porque fue más trabajado y porque luché contra Jonathan Rea, el piloto con más títulos mundiales de la historia de superbikes (seis) y con la mayor promesa y actual piloto top, Toprak Razgatlıoğlu. Estoy orgulloso de cómo lo conseguí, de cómo supe reinventarme después de dos años difíciles en Honda.

¿Cómo sienta que Rea diga que se considera “frustrado” por no poder seguirle?

Por una parte es un orgullo que un piloto de su nivel reconozca eso, pero también lo dice con doble sentido, como queriendo decir que no puede seguirme por la moto que llevo. Pero no me importa, yo solo me fijo en mí e intento dar lo mejor de mí. No tengo presión, solo quiero disfrutar moto y dar lo mejor, los resultados son consecuencia de eso. Sin embargo todo no depende del piloto. Hay un apartado técnico que por ahora funciona genial pero no te puedes relajar

Pero esta Ducati es un ‘cohete’ …

Es el conjunto moto-piloto lo que tiene que funcionar, funciona conmigo igual que en MotoGP funciona el binomio Bagnaia-Ducati. Obviamente la moto tiene que ser buena pero también tienes que saber pilotarla y tener un equipo detrás que acierte con el setting que mejor puedes usar. Quien dice que gano solo por la moto, está equivocado. Quien dice que es solo el piloto, también se equivoca. Es todo el conjunto.

Con 38 años va directo a su segunda corona mundial de Superbikes ¿Dónde está su techo?

Realmente estoy disfrutando. Creo que estoy en el mejor momento de toda mi carrera deportiva y estoy sacando el cien por cien de mí, exprimiendo todo mi potencial, pero no sé si es lo máximo que puedo dar, quien sabe. Es un desafío, cada día trabajo e intento mejorar en los pequeños detalles. La confianza como piloto y con la moto es la mejor que he tenido nunca pero no sé si es el límite o no. Seguiré hasta que la motivación me diga ‘hasta aquí’.

Su caso recuerda al de Fernando Alonso, que está rindiendo a su mejor nivel con 41 años…

Soy algo más joven que él, pero también me siento así. Me he cuidado bien todos estos años y no siento un bajón o una carencia de algo. Esta temporada he trabajado más la parte mental, la visual… he mejorado en esos apartados. Tengo todos los sentidos entrenados y en la moto se nota. Son pequeños detalles que te hacen ser rápido y efectivo.

¿Cómo afronta la prueba de casa, en el Circuit de Barcelona?

Con muchas ganas porque me lo paso genial en esta pista, por el tipo de curvas, los curvones, en los que puedes derrapar mucho con la moto… después de un principio de temporada tan fantástico, con ocho victorias, llego muy motivado, aunque sin expectativas concretas. Si tengo buen feeling con la moto creo podemos optar a buenos resultados.

¿Qué le diría a la gente para que venga a verles en acción?

Tradicionalmente en Barcelona la gente ha seguido más MotoGp, pero les animo a cambiar el chip y venir a las Superbikes. Es un campeonato super bonito, van a disfrutar de un gran fin de semana, con tres carreras largas el sábado, Superbikes, Supersport y Supersport 300 y otras tres largas el domingo, más la superpole race de Superbikes. Además el público puede entrar al paddock ,estar con los pilotos hacerse fotos con nosotros, firmas, habrá un super escenario enorme con pantallas gigantes donde podrán seguir las carreras, con un speaker que las irá comentando, el paddock show, donde vamos los pilotos a celebrar los podios… al final el público no es que vaya a ver las carreras es que forma parte de ellas. Animo a todo el mundo a que por lo menos lo pueda vivir en directo una vez.

¿Piensa anunciar su futuro antes de la prueba de Barcelona?

Dije que después tres primeras carreras intentaría tener claro lo que quiero hacer el próximo año. A nivel deportivo estoy en mi mejor momento, pero a nivel personal tengo dos niñas que van creciendo. La mayor tiene tres años y ya pregunta ¿a dónde vas papi?. Y eso tira mucho. Estoy muy satisfecho con lo que he hecho en mi carrera y intentaré tomar una decisión rápida no solo por mí sino por el equipo. Y haga lo que haga estaré satisfecho.

¿Si decide seguir lo hará en Ducati?

Sí, eso lo tengo claro. En caso de continuar lo haré con este equipo, que es como mi segunda familia. La moto se adapta genial a mi y yo a ella y si sigo es para disfrutar. Ya he pasado muchas experiencias difíciles y no me apetece nada evolucionar otra moto.

¿Cuando se retire seguirá vinculado a las motos?

Me gustaría porque las motos son mi vida. No sé todavía en qué papel, si en un equipo, en la organización… pero sin duda espero seguir vinculado a las dos ruedas.

¿Sigue a distancia MotoGP? ¿Quién es su favorito al título este año?

Por supuesto que sigo atento al Mundial. Creo que el mejor conjunto lo forman Bagnaia y Ducati, por experiencia y feeling. Pero luego en las carreras pasan cosas y ya hemos visto a Pecco cometer algunos errores…

¿Y a Marc Márquez le ve de nuevo optando al título?

Viene de pasar una época difícil y tampoco tiene lo mejor técnicamente. Desde luego Márquez para mí es el piloto con más potencial de la categoría. Pero con el nivel tan igualado que hay ahora mismo necesitas no solo ser el piloto más fuerte sino también que la técnica te acompañe. Aunque físicamente está bien, todavía le falta coger un poco de ritmo, psicológicamente ha sido muy duro para él, incluso se llegó a plantear la retirada, así que hasta que vuelva a coger esa confianza mental, pasará tiempo y pienso que este campeonato se hará corto. Me sorprendería gratamente si pudiera luchar por el Mundial este año pero lo dudo, sinceramente.

Yamaha piensa en Toprak Razgatlıoğlu para MotoGP ¿cree que puede adaptarse?

No lo sé, tiene una forma de pilotar que en las Superbikes puede explotar pero en MotoGP no creo que eso funciona y tendría que cambiar el estilo. Él tiene ganas de dar el salto, pero a la vez sabe que en Superbikes es una estrella y puede pelear por el título, mientras que en MotoGP, en función del equipo y la moto que tenga pueder ser uno más. Cumpliría un sueño pero si luego no va bien… es para pensárselo.