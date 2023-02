Alvaro Bautista empieza a lo campeón en Australia

El piloto de Talavera, que defiende el título de Superbikes, lidera la primera jornada de entrenamientos del GP de Australia, que inaugura el Mundial Iker Lecuona marca un esperanzador estreno y se sitúa tercero con la Honda, mientras Rea arranca con problemas de grip

Álvaro Bautista (Ducati) ha empezado con fuerza los entrenamientos libres del GP Australia, primera cita del Mundial de Superbikes. El actual campeón de la categoría de las motos derivadas de serie ha dominado la primera sesión estableciendo el mejor tiempo ( 1:31.032) en la sexta vuelta del FP1. Por la tarde ha mejorado su registro hasta el 1:30.62 en el FP2, aumentando su ventaja en la clasificación combinada del viernes, por delante de Andrea Locatelli (Yamaha) y el también español Iker Lecuona con la Honda, a 0.446 y 0.506 respectivamente.

Michael Ruben Rinaldi y el seis veces campeón Jonathan han completado el top-5 en Phillip Island. El piloto de Kawasaki ha empezado bastante más lejos de cabeza: “Me sentí muy sólido en la primera sesión, nuestro ritmo fue bueno. Tan pronto como subió la temperatura e hice mi primera salida en la FP2, no me sentí nada bien con la moto. No tenía agarre. Probamos un pequeño cambio de configuración para volver. Estábamos intentando algo y teníamos curiosidad por volver atrás y comprobar nuestra configuración base. Incluso con nuestra configuración base, no tenía agarre. No estábamos empujando el neumático, el neumático no estaba en el rango de temperatura o presión”, ha explicado el norirlandés.

Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) se perdió la mayor parte de la sesión por un problema técnico. El piloto británico volvió a la pista cuando sólo faltaba poco más de siete minutos para el final y terminó la FP2 en el 18º puesto y como último clasificado sobre una BMW. En la tabla de tiempos combinados, Redding quedó situado en el 15º puesto. Su compañero de equipo Michael van der Mark tuvo una caída en la FP1, pero se recuperó para lograr el sexto mejor tiempo del día, asegurando así que los cinco fabricantes estuvieran representados en el top seis de la hoja de tiempos.

