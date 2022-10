La FIA rectifica y da la razón a Alonso

El asturiano se queda con la séptima posición conseguida en carrera y los seis puntos correspondientes La FIA rechazó el recurso de Alpine por presentarlo fuera de plazo pero acabó dándole la razón al equipo francés

La FIA ha reconsiderado la sanción de 30 segundos impuesta a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos y le ha devuelto a la séptima posición de la carrera. Tras deliberar la madrugada de este jueves en México, el máximo estamento de la Fórmula 1 ha decidido recular tras imponer primeramente la sanción, otorgando la merecida séptima posición al español.

Alpine lo ha hecho oficial en su cuenta de twitter, en un hilo en el que ha explicado que tras lo sucedido en el GP de Estados Unidos, finalmente la FIA les ha dado la razón. "El equipo BWT Alpine F1 agradece a los comisarios de la FIA por reunirse y llegar a una conclusión positiva sobre el asunto relacionado con el coche n.º 14 del Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana".

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix.



[1/3]