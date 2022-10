Alonso despegó en Austin, literalmente, como un avión

El periodista, ingeniero y analista técnico Sam Collins resume al detalle el accidente de Alonso y Stroll en la televisión oficial de la F1 Hace un curioso paralelismo al calcular que en su 'vuelo' con el Alpine, el asturiano se elevó a la velocidad de un Boeing 747

El periodista, ingeniero y analista técnico Sam Collins resume al detalle el accidente de Alonso y Stroll en la televisión oficial de la Fórmula Uno, F1.TV, que puede verse en el canal de Youtube. Y en su examen de la maniobra de Alonso, que salió literalmente volando tras impactar con el Aston Martin del canadiense, establece un curioso paralelismo al calcular que el Alpine del asturiano se elevó a misma la velocidad de un avión de pasajeros, el Boeing 747.

"Lance mira hacia la izquierda, presumiblemente a su espejo retrovisor. Si avanzas un poco la imagen, podrás ver lo que ocurre a continuación: algo golpea la parte trasera del coche. Sabemos lo que es: el Alpine de Fernando Alonso, que intenta adelantar. Stroll se mueve hacia la izquierda para cubrir el interior del Alpine, que iba más rápido, pero su rueda trasera termina por lanzar a Alonso, que llega por detrás a mucha más velocidad. También se puede ver que va sobre dos ruedas durante un corto periodo de tiempo y que su morro alcanza un punto muy alto. Eso se debe a que los datos muestran que iba a 296 km/h con el morro apuntando al cielo. Es la velocidad de un Boeing 747 en el despegue", analiza Collins.

"Fue más rápido que la velocidad de despegue de una Cessna 172, que puede despegar del suelo a 177 km/h. La superficie del ala de esa avioneta es muy similar a la del suelo del Alpine. Debió de ser un momento bastante aterrador para Alonso", concluye Collins.

Ambos pilotos salieron ilesos del accidente, pero Fernando reconoció tras la carrera que se había asustado: "Aún tengo el susto en el cuerpo, es una suerte estar aquí y no en el hospital", dijo a los micrófonos de DAZN.Alonso consideró que no tenía culpa y que lo ocurrido fue más bien un lance de carrera, pero Stroll recibió una sanción de tres puestos en parrilla que tendrá que cumplir este fin de semana en México. El canadiense no pudo seguir tras el incidente, pero Fernando sí logró y completó un increíble remontada desde la última plaza hasta la séptima final. Una posterior sanción por haber perdido el retrovisor a raíz del accidente le dejó en 15º puesto y sin puntos, aunque la FIA revisará este jueves su decisión.