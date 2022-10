Alonso: "Si la FIA mantiene la sanción, creará un gran problema para el futuro de la F1"

El piloto español habló claro en la rueda de prensa previa al Gran Premio de México El piloto de Alpine espera que la FIA tome la decisión correcta

Fernando Alonso rompió su silencio acerca de la sanción que la FIA le impuso tras correr sin retrovisor en el último Gran Premio. El piloto español fue claro y dejó un mensaje importante a la FIA.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de México que se disputa este fin de semana, Fernando Alonso fue contundente: "Soy optimista de que se me devuelva mi séptima plaza, de que se cancele esa apelación de Haas por varios motivos. El coche se declaró seguro en carrera. Luego pasó el escrutinio técnico en el parque cerrado y, además, la protesta de Haas fue fuera de tiempo. No es correcto, es ilegal".

"Estoy tranquilo porque son nuevos tiempos y la FIA es transparente. Pero es muy importante para el futuro de la F1 porque si no se me devuelve la plaza, se abre un enorme problema para la F1. La mitad de coches se tendrían que retirar al perder constantes piezas aerodinámicas", añadió Fernando Alonso, que habló del tema largo y tendido.

"Es un día muy importante para nuestro deporte. No me importa el séptimo, no peleo por el campeonato mundial, pero si esto sigue adelante, no queremos abrir esa caja", concluyó.