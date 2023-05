Márquez: "Después de Assen ya sabré si puedo pelear por el Mundial"

"Llevo un mes y medio sin coger ningún tipo de moto. De entrada, no puedo afrontar la primera carrera pensando en estar delante", advierte tras recibir el OK médico en Francia "Yo estuve de acuerdo con la sanción de Portimao, pero firmé que la tenía que cumplir en Argentina. Si fue un error de los comisarios yo no tengo por qué pagar por ello", considera

Marc Márquez afronta su reaparición este fin de semana en el Gran Premio de Francia con mucha cautela. En sus primeras declaraciones a su llegada a Le Mans, ante los micrófonos de DAZN, el piloto del Repsol Honda ha pedido un margen de tiempo para recuperar sensaciones con la MotoGP y también para saber si tiene opciones de pelear por el título esta temporada o por el contrario, debe renunciar.

"Estoy de vuelta y ahora toca volver a coger ese ritmo, ese físico que tenía en pretemporada. Es cierto que llevo un mes y medio sin coger ningún tipo de moto, por la fractura, y ahora me subiré a una MotoGP directamente. Pero los doctores son los que mandan, y todos coincidieron en que aquí sí podía estar", ha explicado Marc Márquez.

A pesar de los 80 puntos que ahora mismo le separan del líder del campeonato Pecco Bagnaia, Márquez no se descarta automáticamente de la batalla por el Mundial: "De entrada, no puedo afrontar la primera carrera en un mes y medio pensando en remontar, en estar delante. Tengo que salir y sacar el máximo de la situación. Si me tengo que buscar la vida me la buscaré, como siempre, y a partir de allí veremos cómo va el fin de semana. Hay que pasar esta carrera, para luego trabajar el físico. Será después, en Mugello, Alemania y Assen, en esos tres grandes premios tan seguidos, donde veremos si tenemos alguna opción de título o no", ha señalado.

Por último , Márquez también se ha pronunciado por primera vez sobre el fallo emitido esta semana por la Corte de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que le exoneró de la sanción de doble vuelta larga que le había impuesto en Portimao, al considerar que ya había saldado su deuda al saltarse la prueba en Argentina, por lesión.

"Me parece bastante lógica la resolución del caso. Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que la tenía que cumplir en Argentina. Luego eso alguien lo cambió, no sé muy bien por qué. Si fue un error de los comisarios yo no tengo por qué pagar por ello", ha cerrado Marc, que esta tarde volverá a comparecer ante los medios en Le Mans.