No habrá castigo para Márquez

El tribunal de Apelación de la FIM da la razón a Honda en su apelación contra la sanción de doble vuelta que le impuso en Portimao Se da por cumplida la penalización en el GP de Argentina, que Marc no pudo disputar por lesión, tal y como figuraba en el redactado original de los comisarios

El Repsol Honda todavía no ha informado del resultado del TAC al que se ha sometido hoy Marc Márquez ni sobre su presencia este fin de semana en el Gran Premio de Francia, pero el Tribunal de Apelación de MotoGP sí se ha pronunciado respecto a la apelación de Honda por la sanción que le fue impuesta al piloto de Cervera en Portimao, por una maniobra en la que se llevó por delante a Miguel Oliveira y Jorge Martín, además de sufrir una fractura del pulgar del dedo gordo que le ha hecho perderse hasta ahora tres grandes premios.

Tras la decisión provisional del Tribunal de Apelación de MotoGP pronunciada el 12 de abril de 2023 concediendo la suspensión cautelar de la sanción impuesta a Márquez, el Tribunal aún tenía que decidir sobre el fondo del caso según la protesta de Honda, que inicialmente acató la penalización de doble 'long lap' impuesta a Marc, pero la recurrió cuando se cambió el redactado original de los comisarios. El primero especificaba que debía cumplirse en el Gran Premio de Argentina y el segundo, después de conocerse la lesión de Marc, abría la posibilidad de que lo hiciese en "el próximo gran premio en el que participe".

The MotoGP™ Court of Appeal have issued its final decision on the Application of the Sanction in @marcmarquez93's #PortugueseGP case



Full statement 👇#MotoGP | 📰https://t.co/D7Q5zkOahi