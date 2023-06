Márquez, comprometido con Honda: "Lo fácil era quedarse en casa"

Tras su odisea en Alemania, con cinco caídas, Márquez llega a Assen "muy magullado y dolorido", pero dispuesto a luchar por el proyecto con Honda "Dos de los pilotos principales de HRC, Mir y Rins, tampoco estarán aquí y se necesita coger información para mejorar el proyecto de cara a futuro" , asegura el '93'

A su llegada al circuito de Assen, Marc Márquez ha afrontado su primera entrevista tras la odisea de Alemania, donde optó por no salir a la carrera después de sufrir cinco caídas durante el fin de semana. Izaskun Ruíz le ha hecho la pregunta del 'millón'. Le ha recordado que en la previa de Sachsenring, donde ha ganado en once ocasiones, Marc dijo "si no voy bien aquí, apaga y vámonos". ¿Después de lo que pasó, ha llegado el momento de irse de Honda? ha lanzado la reportera de DAZN. Y la respuesta de Márquez ha sido contundente.

"Como he dicho siempre, estoy comprometido con el proyecto de Honda, por eso estoy aquí. Lo fácil hubiese sido quedarme en casa y sin embargo estoy aquí porque estoy comprometido con el proyecto, para intentar ayudar, para intentar mejorar de cara a futuro, porque es lo que queremos para Honda. Todos los pilotos Honda nos queremos ver ahí delante", ha dicho Marc.

"En Alemania sufrimos más de lo esperado. También dije que arriesgaría, arriesgué y salió mal. La última caída ya llegó sin arriesgar, porque el sábado había tirado la toalla, pero incluso así llegó una caída", ha añadido Márquez, que ha reconocido que afronta la prueba de este fin de semana en Assen "muy magullado" por los golpes en Sachsenring y con un enfoque prudente.

"Toca ir con pies de plomo, poquito a poquito, y a ver si podemos mejorar el proyecto de cara a futuro, pero sobre todo estar comprometidos será lo importante estas siguientes carreras", ha dicho Marc, que ha relatado las lesiones que arrastra. "Te caes y al cabo de las horas van saliendo los golpes y cada vez hay más y más dolor. Esta semana hemos hecho un gran trabajo con todo el equipo de fisios y los médicos para tratar de estar aquí en Holanda, simplemente porque dos de los pilotos principales de Honda, Mir y Rins, tampoco estarán y se necesita coger información para mejorar el proyecto de cara a futuro".

"Es cierto que llegamos bastante magullados, aún con el tobillo un poco inflamado. Se ha drenado muy bien, pero aún queda inflamación y dolor. Lo del dedo es una fractura, pero me va a molestar más la costilla, que la tengo fisurada, la segunda, y esa es una de las cosas que el domingo no se apreció, pero también sentía dolor en la costilla", ha explicado.