Checa, sobre la crisis Honda-Márquez: "Es un túnel sin salida"

El ex piloto de MotoGP y campeón del mundo de Superbikes, Carlos Checa da su opinión sobre el caso Márquez en DAZN "Honda siempre fue consciente de que con cualquier moto Marc era capaz de ganar, pero esto se ha terminado", advierte

Carlos Checa, comentarista de MotoGP en DAZN, es una de las voces más autorizadas del paddock, por su experiencia como piloto en MotoGP y en el Mundial de Superbikes, donde fue campeón. Su análisis exhaustivo sobre la situación de crisis que afronta Marc Márquez en Honda resulta revelador.

"Veo que no hay solución, es un túnel sin salida, yo no le veo ninguna luz. A corto plazo, está claro que estamos hablando de este año y el que viene. No sé qué solución puede haber", afirma Checa.

"A nivel deportivo lo único que puede hacer Marc es hacerse daño en esta situación. Han intentado mejorar la moto en muchas ocasiones, cambiarla y me da la sensación que han ido a peor. No han mejorado nada, no han sido capaces de ponerse al nivel de Ducati que lo ha hecho genial", dice.

"Ducati ha sorprendido a todos y antes Marc, con otra reglamentación y en otro momento, era capaz de suplir esa falta tecnológica o de prestaciones de la moto y superar a sus rivales. Honda siempre eran conscientes que con cualquier moto Marc era capaz de ganar, pero esto se ha terminado", señala Carlos.

"Ahora están en una situación muy difícil porque parecen que no son capaces de dar una moto a Marc para poder ganar. Han incorporado nuevas tecnologías como la posición de la moto en aceleración, las aerodinámicas...El margen que tenía el piloto para hacer esa ventana se ha hecho más pequeña y está claro que Marc lo está intentando al máximo. Es admirable el derroche y la voluntad de querer ganar, pero está claro que esta moto está para hacer el 10 haciéndolo bien y a lo mejor tener alguna caída", insiste.

"Marc era consciente que en Sachsenring era su oportunidad, ganó en una situación difícil cuando estaba lesionado en el brazo, y aquí tenía toda la esperanza por delante. Aquí era su oportunidad de volver a la victoria, coger esa confianza que hace falta y poner las cosas en su sitio, pero fue completamente al revés, una de sus peores actuaciones de este año. Eso ya es tocar fondo, y a partir de ahí no sé lo que va a pasar", advierte Checa.

"Marc fue al límite de sus posibilidades en la carrera al sprint, pero llega a un punto que no quiere sobrepasarlo porque sabe que se puedes caer como se cayó varias veces. El no va a aceptar correr para hacer el 10, el séptimo. Es mucho más fuerte que él el deseo de estar delante, pero está claro que ahora no puede ser. Son dos luchas que van a requerir una paciencia enorme si quiere continuar. Cada caída te mina algo", comenta el ex piloto catalán en DAZN.

Sobre los problemas de la RC213V soubraya que "la parte delantera, que es la parte crítica de esta moto, también con el conjunto. Sabemos que los Michelin también tienen esta parte delicada y tienes que hacer una moto que se adapte a estos neumáticos. Sobre todo que tenga un soporte delantero por encima de lo estándar porque sabemos que estos neumáticos tienen ese carácter y eso Honda no lo ha interpretado", sostiene .

"Esta moto tiene unas reacciones muy secas, muy bruscas, muy impredecibles. El 'advising' para nosotros es muy importante. La tecnología y los cambios de los últimos años han ido apartando esa línea, esa sensación de estar en el límite, y ese margen cada vez es más estrecho. Parece que con esta nueva moto, Marc aún es peor", dice.

"La moto se le va y no sabe cuando y es imprevisible. Esto sí que te quita mucha confianza. No es normal que Marc llegue a su circuito que ha ganado tantas veces y se caiga cinco veces y esté tan lejos. Todos los pilotos Honda están cayendo porque están lejos del límite y cuando quieres llegar, apuras mucho más. Parece que es una moto que no gira, tienes que ir más inclinado, al ir así estás más en el límite del flanco del neumático, tienes que apurar mucho más las frenadas con un tren delantero que no tiene el aplomo que tiene el soporte", sentencia Checa.