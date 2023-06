Marc Márquez no disputará el Gran Premio de Alemania de MotoGP

El de Cervera ha decidido no tomar parte del Gran Premio de Alemania de MotoGP tras sufrir un fuerte highside en el Warm Up de esta mañana Tras irse al suelo el viernes, en Q1 y hasta dos veces en la Q2, el once veces ganador en Sachsenring prefiere abandonar y no correr

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha decidido retirarse del Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputa este domingo en el circuito de Sachsenring, después de la caída sufrida esta mañana en la curva siete durante los últimos entrenamientos libres previos a la carrera.

El de Cervera ha decidido no tomar parte del Gran Premio de Alemania de MotoGP tras sufrir una fractura en un dedo tras una fuerte caída en el Warm Up de esta mañana.