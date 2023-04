Así es el COTA, el Circuito de las Américas, protagonista de la tercera carrera del Mundial de MotoGP

Conoce el Circuito de Austin, parada obligatoria tanto del Mundial de MotoGP como del de Fórmula 1 Marco Bezzechi llega líder con Bagnaia al rebufo, y son baja Bastianini, Márquez y Pol Espargaró

El Mundial de MotoGP llega a Texas y los pilotos ya están listos para el rodeo. Este fin de semana, del 14 al 16 de abril, se disputará el tercer Gran Premio de la temporada en tierras americanas y la expectación es máxima: bajas importantes como la del rey del circuito, Marc Márquez, conocido como 'the king of COTA', y solo 9 puntos entre el actual líder, Marco Bezzecchi, y el vigente campeón del mundo, Francesco 'Pecco' Bagnaia.

El COTA, abreviatura de Circuit of the Americas, es un circuito ubicado en la ciudad de Austin y es relativamente nuevo. Construido en 2012, ese mismo año fue estrenado en el Mundial de Fórmula 1 en su regreso a Estados Unidos y un año más tarde, en 2013, se incorporó también en el calendario de MotoGP. Desde entonces, se ha convertido en uno de los circuitos más icónicos por toda la expectación y el espectáculo que rodea esta señalada fecha en el calendario. Ya lo dice el lema de la ciudad: 'Keep Austin Weird' (que Austin siga siendo raro).

Características del COTA

El trazado cuenta con 5.513 kilómetros de longitud y se trata de una de las citas más multitudinarias de la temporada, al ser capaz de albergar a más de 120.000 personas. Este circuito se encuentra entre los favoritos de muchos pilotos, algo que tiene una sencilla explicación: fue diseñado por el arquitecto Hermann Tilke, alguien con mucha experiencia que ha estado también al mando de otros trazados icónicos como el del Circuito Internacional de Sepang o el del Circuito Internacional de Baréin. Además, en esta ocasión se inspiró en el diseño de las curvas de Silverstone o de Suzuka.

El Circuito de las Américas está conformado por 20 curvas, 11 de izquierdas y 9 de derechas. La recta más larga mide 1.200 metros de largo, donde se alcanzan velocidades puntas increíbles, y uno de los puntos más impresionantes es la recta de meta, ya que cuenta con un desnivel de 41 metros.

El Circuito de las Américas tiene dos claros reyes: Marc Márquez en MotoGP y Lewis Hamilton en Fórmula 1. Hamilton se ha proclamado vencedor en este trazado en cinco ocasiones. El año pasado, en 2022, fue el campeón del mundo, Max Verstappen, quien se alzó con la victoria. Habrá que esperar hasta el mes de octubre, cuando se celebra el Gran Premio de los Estados Unidos, para ver quién sale ganador del rodeo en esta ocasión.

Por su parte, a Márquez lo conocen como el rey del circuito, 'the king of COTA'. De las diez ocasiones en que este circuito a albergado un Gran Premio, Márquez ha logrado vencer en ocho. Un dominio incontestable durante el que solo ha cedido la corona en dos ocasiones: en 2019, cuando se cayó y ganó Álex Rins, y en 2022, cuando su maltrecho húmero solo le permitió terminar en sexta posición y ganó Bastianini. Esta temporada, Márquez no podrá correr en su circuito talismán, pero en unos días sabremos quién se queda la corona.