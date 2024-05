El polémico favor de Valverde a Simón para ganar el Zamora

Los trofeos individuales son muy deseados por los futbolistas y Ernesto Valverde lo sabe muy bien. En el duelo de este miércoles entre Celta y Athletic Club, el guardameta titular de los 'leones' fue Unai Simón. Hasta que, en el minuto 61 de encuentro, el técnico vasco se encargó de sustituirle para que siguiera en la lucha por el Zamora.

El cambio en portería que realizó Valverde no ha dejado indiferente a nadie. Mientras que el partido transcurría con victoria para el Athletic con 0-1 en el marcador, Valverde decidió cambiar a un Unai Simón que estaba realizando un buen encuentro, para que entrara en su lugar Julen Agirrezabala. Tras este cambio, por cosas del destino, el Celta logró remontar el encuentro y los locales se llevaron la victoria por 2-1.

El motivo por el que Valverde realizó el extraño cambio fue por el premio Zamora. Unai Simón se encuentra en la terna por ganar el prestigioso galardón. El guardameta del Athletic es el portero con mejor coeficiente de goles encajados.

Actualmente, el guardameta acumula 0,94 goles encajados por partido. Es decir, ha encajado 33 goles en los 35 encuentros en los que ha disputado. Se encuentra líder de la clasificación por delante del guardameta de la Real, Remiro, con 34 goles en 33 partidos

En tercera posición está Ter Stegen. El guardameta del FC Barcelona acumula 26 goles en 25 encuentros. El requisito para poder luchar por el premio es haber disputado un total de 28 partidos con 60 minutos jugados de media por encuentro. Es por esto que Unai Simón fue sustituido a partir del minuto 60.

Valverde se defiende

La decisión que tomó Valverde no ha pasado desapercibida. Aficionados de Las Palmas, Mallorca o Cádiz mostraron su disconformidad en redes y el técnico fue preguntado en rueda de prensa por este cambio. Valverde se mostró contundente y afirmó que no debe dar ninguna explicación más allá del cambio: "Tenemos dos grandes porteros y pueden jugar los dos en cualquier momento. No tengo nada que comentar, me parece un cambio como otro cualquiera. Con Unai (Simón) estamos haciendo buena campaña en Liga, peleando por el Zamora, y con Julen (Agirrezabala) hemos ganado la Copa. No creo que nadie se meta con nosotros por alinear como queramos a nuestros dos porteros. He hecho el cambio porque pensaba que era lo mejor", afirmó de manera contundente.