¡Mazazo para Márquez! No correrá tampoco en el GP de Las Américas

El de Cervera no correrá en Austin por recomendación médica El ocho veces campeón del mundo lo confirmó en sus redes sociales

Más malas noticias para Marc Márquez. El piloto de Honda Repsol no correrá en Austin, tal y como ha informado él mismo en un comunicado oficial a través de sus redes sociales: "Hemos decidido no correr ningún riesgo y, por tanto, no podré correr".

El de Cervera, que no tuvo su inicio soñado en este Mundial de 2023, confesó que todavía no está recuperado de lo ocurrido en el GP de Argentina: "Acaban de realizarme un TAC y se ha visto que el hueso está aún en proceso de consolidación. Seguiremos trabajando".

El ocho veces campeón del mundo agradeció el apoyo de todos sus fans: "Espero poder subirme de nuevo a la moto cuanto antes. ¡Gracias por vuestro apoyo! ¡Nos vemos pronto!".

Tras la realización de un último TAC, la decisión la han tomado el propio Márquez y su equipo médico, dirigido por Ignacio Roger de Oña, del Hospital Ruber Internacional de Madrid.

El objetivo, tanto de Márquez como de Honda, es evitar riesgos innecesarios y buscar la recuperación completa, según informó su equipo.

Márquez sufrió esta lesión al caerse en la segunda vuelta del Gran Premio de Portugal de MotoGP, prueba inaugural de la temporada, y no estuvo en la segunda celebrada en Argentina.