Bastianini, otra baja para el GP de las Américas

Ducati ha anunciado que Enea Bastianini no estará disponible para el GP de las Américas Su baja se suma a la de Marc Márquez, tal y como ha anunciado Honda

La enfermería de MotoGP sigue llena. Tras el anuncio de que Marc Márquez aún no está recuperado y no podrá participar en el GP de las Américas, llega otra mala noticia: Enea Bastianini también será baja.

El piloto de Ducati sigue recuperándose de su lesión en la escápula derecha. Desafortunadamente, la fractura no está aún suficientemente soldada y no podrá participar en el Gran Premio de este fin de semana en el circuito de Austin, tal como ha anunciado su equipo en redes.

Bastianini todavía no ha logrado participar en ninguna carrera este 2023 tras el accidente que sufrió en la Sprint del primer Gran Premio de la temporada, el GP de Portugal. Ducati ha anunciado que Michele Pirro, actual piloto Ducati en el Mundial de Superbikes, será el elegido para sustituirlo en el GP de las Américas.

Bastianini ha lamentado a través de sus redes el largo proceso que está viviendo: "Me he esforzado al máximo y he tenido fe hasta el último momento, pero desgraciadamente tenía demasiado poco tiempo. No volaré a Austin, pero hoy he vuelto a sonreír", ha publicado junto a una foto de él mismo probándose en el circuito de Misano a lomos de una Panigale V4S.

Ce l’ho messa tutta e ci ho creduto fino ad oggi ma purtroppo il tempo era troppo poco. Non volerò verso Austin, ma oggi sono tornato a sorridere. pic.twitter.com/DvPqgrnw7p — Enea Bastianini (@Bestia23) 11 de abril de 2023

Quien sí podrá participar en Austin será Miguel Oliveira, el otro involucrado en el accidente en el que se lesionó Marc Márquez. El piloto portugués, ya recuperado de las lesiones en los tendones de los rotadores externos de la pierna derecha, es la única buena noticia que nos llega desde MotoGP y reaparecerá en el GP de las Américas de este fin de semana.