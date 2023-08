De Bagnaia a Márquez y el espíritu de superación de Pol

Quinta victoria del curso para 'Pecco' y primeros puntos en una carrera de domingo para Marc Márquez en 2023 Pol Espargaró suma su segundo Gran Premio tras su grave lesión y consigue una meritoria P6 en la carrera al esprint del sábado

'Pecco' Bagnaia ha logrado en Austria la quinta victoria de la temporada y ha puesto la directa para revalidar el título el mismo día en el que Marc Márquez volvió a puntuar después de 301 días. Pol Espargaró ha aprovechado el fin de semana para reivindicarse tras la grave lesión que sufrió en Portugal.

BAGNAIA: UN PASO (O DOS) POR DELANTE

'Pecco' Bagnaia ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en el GP de Austria, donde logró un pleno tras llevarse la victoria en la sprint race y en la carrera larga del domingo, dominando ambas de principio a fin y poniendo en evidencia otra vez que es el principal candidato al título. El italiano, que ha aprendido de los errores del pasado y ya no se precipita, domina con autoridad absoluta. El pupilo de Valentino Rossi, vigente campeón del mundo, lucha contra sus propios fantasmas. Nadie puede poner en entredicho ni que es rápido ni que tiene una gran moto, pero cuando lidera una carrera las dudas se sobreponen. Hoy, más centrado y seguro de sí mismo, comete menos errores. Ni Martín, Bezzecchi o Binder parecen rivales insalvables para él, ya que el binomio que forma con la Ducati le hace estar un paso (o dos) por delante del resto de la parrilla.

MÁRQUEZ, NI SÍ NI NO SINO TODO LO CONTARIO

Marc Márquez se encuentra en el centro de todos los rumores desde hace meses y, a día de hoy, solo hay dos certezas sobre él por mucho que se diga o escriba: que tiene un año más de contrato con Honda (2024) y que está pasando por un auténtico calvario a nivel deportivo. Ha entendido al final que vivir al filo de la navaja, sumando caída tras caída, era extremadamente peligroso para su salud y desde las últimas carreras ha desplegado una nueva estrategia, buscando recuperar la confianza y las sensaciones sin extralimitarse en los riesgos. Su futuro está íntimamente ligado a la velocidad de reacción de HRC pese a una relación deteriorada y si Honda le abre la puerta –que no creo- no veo como opción una retirada. Las relaciones personales le acercarían a KTM, pero ello es arena de otro costal y forma parte de estas elucubraciones en las que hoy no quiero entrar.

POL, PREMIO AL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN

Merecía una alegría y para Pol Espargaró la sexta plaza que logró el sábado en la carrera al Sprint supone tanto o más que la victoria para Bagnaia. Se había perdido 7 Grandes Premios por el accidente que sufrió en Portugal y su vuelta en Silverstone, justo después del paréntesis estival, ya nos dejó entrever que estaba en el buen camino y que la recuperación iba por el buen camino. El de Granollers, que seguirá en 2024 con GAS GAS, ha vuelto a exponer su carácter, el enorme espíritu de superación del que hace gala y una férrea voluntad. A Pol le tuvieron que frenar en numerosas ocasiones porque sus ansias de volver eran grandes y, pese a que aún le queda camino por recorrer, se ha vuelto a subir a la moto cuando el cuerpo –y la cabeza- se lo han permitido. La grave lesión en la columna, afortunadamente, queda atrás y estoy seguro que le ha hecho más fuerte para el futuro.