Augusto Fernández y su asalto al título de Moto2: "Lucharé por la victoria sin perder la cabeza"

El piloto madrileño, que el 2023 dará el salto a MotoGP, llega a la cita final en Valencia una ventaja de 9,5 puntos sobre el japonés Ai Ougura "Cheste es un circuito que me gusta y se me ha dado bien. El año pasado hice podio y quiero hacerlo bien el domingo", advierte

El madrileño Augusto Fernández, que este fin de semana puede proclamarse campeón del mundo de Moto 2 en Valencia, ha asegurado este jueves que su idea es buscar la victoria aunque le valga con acabar entre los tres primeros para asegurarse el título.

“La idea es luchar por la cabeza pero sin perder la cabeza y sin hacer ningún falló. No hace falta tampoco, por esa parte lo tenemos bien. Hay que pensar en la victoria desde el viernes”, ha señalado el piloto del equipo Red Bull KTM Ajo , que pase lo que pase, dará el salto a MotoGP la próxima temporada como compañero de Pol Espargaró en el GasGas Tech3.

“Lo primero es intentar no pensar mucho el jueves, el viernes y el sábado e intentar hacer nuestro trabajo de fin de semana, nuestro trabajo de siempre. El domingo sí que hay que pensar un poco pero por eso es importante trabajar bien el sábado y conseguir, por ejemplo, una buena posición en la parrilla”, ha añadido Augusto, que ha coincidido con su rival por el título, el japonés Ai Ogura, en una visita organizada por la organización del Mundial a L’Alqueria del Basket en Valencia.Fernández, que tiene una ventaja de 9,5 puntos sobre el Ogura, también se llevaría el titulo si termina en cuarta o quinta posición y su rival no gana, entre otras combinaciones. “Depende de nosotros, conseguir el podio nos vale para conseguir el título pero creo que es posible luchar por la victoria. Hay que preparar la carrera y luego habrá que leer la situación, decidir si arriesgar o no”, apunta.

