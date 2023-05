Aleix Espargaró aclara el lío sobre su retirada

"No dije ni mucho menos que en 2024 me vaya a retirar, sino que para mí no será estresante esta vez la renovación, como sí lo fue el año pasado", matiza ""No tengo mucho que decir de la sanción de Márquez. El error en la redacción de la sanción fue una 'cagada' monumental, impropia de MotoGP", considera

"Creo que 2024 será mi última temporada en MotoGP". Así titulaba esta semana 'the-race.com la entrevista con Aleix Espargaró, que cumple 34 años en julio. Este jueves, a su llegada al circuito Bugatti de Le Mans, el piloto de Granollers ha negado que tenga ya tomada una decisión de retirarse a final de temporada y ha querido matizar el contenido del reportaje.

"Ese es el problema del 'clickbait' y de leer sólo los titulares. Lo que yo dije fue que no tenía la presión ni el estrés que he tenido toda mi carrera deportiva y que tienen todos los pilotos en el momento de renovar, de buscar otras opciones. Creo que lo que he hecho en MotoGP está bien y si el año que viene, al inicio del año, estoy luchando con los mejores, voy a seguir en 2025, si Aprilia lo quiere. Pero si no estoy entre los mejores, no voy a estar preocupado porque habrá llegado mi momento. Eso es a lo que me referí", ha aclarado.

"Si el 2024 tiene que ser el último año, lo será. Creo que soy de los pocos, al tener la edad que tengo, que puedo decir que va a depender de mi nivel y de mi velocidad. No dije ni mucho menos que en 2024 me vaya a retirar, sino que para mí no será estresante esta vez la renovación, como sí lo fue el año pasado, que fue un estrés total, ya que estaba haciendo podios y estuve tenso, nervioso", ha asegurado Aleix, que descarta "absolutamente" la posibildad de correr la próxima temporada en el Mundial de Superbikes.

En cuanto a su afición por el ciclismo y los rumores en este sentido, Aleix ha comentado que "las bicis son algo que me gusta muchísimo, pero también tengo devoción por mi familia y muchas ganas de pasar tiempo con ellos, de hacer cosas en casa. Creo que ya se han sacrificado bastante, sobre todo mi mujer. Así que ahora también le toca a ella, que tiene muchos proyectos, poder hacer más cosas, que yo tenga más tiempo. La vida no son todo motos y el tiempo dirá".

Por último, el mayor de los Espargaró no ha querido explayarse sobre el fallo de la Corte de Apelación de la FIM en relación a la sanción impuesta a Marc Márquez en Portimao, que han dado por cumplida. "No tengo mucho que decir de eso. Ya se ha escrito muchísimo. No es algo que me interese mucho. El error, eso es obvio, la 'cagada' monumental, que sigo sin poder entenderla, fue la redacción de la sanción. Es algo que no puede pasar ni en Tercera Regional, imagínate en Primera División de MotoGP. A partir de aquí, puedo tener mi opinión o no, pero no hay nada más que comentar", ha zanjado.