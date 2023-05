Verstappen manda antes de la pole en Mónaco

Un accidente de Hamilton a tres minutos del final ha interrumpido la sesión sin que Alonso pudiese completar su vuelta rápida Carlos Sainz se sitúa cuarto provisional con el Ferrari tras los dos Red Bull y el Aston Martin de Lance Stroll

Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido el viernes y también lo ha sido este sábado en la tercera y última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco antes de la decisiva clasificación que se disputará esta tarde (16:00h). El neerlandés ha marcado un crono de 1'12"776, superando por solo 73 milésimas a su compañero Sergio Pérez y por una décima y media a Lance Stroll, compañero de Alonso. Carlos Sainz se ha situado cuarto provisional con el Ferrari, a 4 décimas.

El monoplaza de Fernando Alonso ha pasado bastantes minutos en el garaje de Aston Martin por un cambio de reglajes, con ajustes en el eje trasero del AMR23. Cuando ha vuelto a pista con los blandos, el asturiano no ha podido completar una buena vuelta en su primer intento y el segundo se ha visto interrumpido por un coche de seguridad virtual a causa de una avería en el Haas de Kevin Magnussen, que se ha quedado parado en mitad de la pista. Al final, tras un accidente de Hamilton, el asturiano ha terminado el FP3 en 14ª posición, a casi un segundo.

También han tenido trabajo los mecánicos de Ferrari en el box de Charles Leclerc. El piloto monegasco no parece cómodo en el coche este fin de semana a pesar de que ayer consiguió cerrar los libres 2 como el segundo más rápido. Los mensajes por radio han sido constantes: " "He tocado la llanta esa curva, me ha parecido que sí, ¿el coche está bien?", preguntaba a su ingeniero, para darle indicaciones poco después: "Tenemos que levantar un poco el coche, estoy tocando el suelo en la zona anterior a la piscina, no puedo ir más rápido".

Leclerc, que nunca ha conseguido subir al podio en la carrera de casa, tampoco ha podido mejorar su séptima posición tras el incidente de Hamilton.

Lewis, que intentaba mejorar el octavo tiempo, ha acabado anticipadamente la sesión al perder de atrás su Mercedes , impactando en el muro a falta de tres minutos, lo que ha dado lugar a una bandera roja que ya ha sido definitiva también para el resto de pilotos, ya que la sesión no se ha reanudado.