El taco de 'español' Alonso que se le escapó a Aston Martin

El asturiano se ha hecho viral por una expresión que se ha colado en un vídeo de celebración del equipo En el vídeo se ve a Alonso celebrando la segunda posición en el GP de Mónaco

Alonso vive momentos dulces. El inicio de su primera temporada con Aston Martin ha sido brillante, pero en el GP de Mónaco dio un pasito adelante al subirse al segundo cajón del podio, algo que no lograba desde 2014. Además, tiene las redes revolucionadas con sus ocurrencias, y en Mónaco se hizo viral por otra de ellas.

En esta ocasión, fue un accidente. Aston Martin es un equipo muy activo en redes. Lo usa como una vía de contacto con sus fans y cuidan hasta el último detalle para tener un perfil de lo más pulcro. Sin embargo, durante la celebración del podio de Mónaco, al equipo de redes se les escapó un taco del asturiano.

Se trata de un vídeo antes del podio. Alonso estaba celebrando el éxito con sus mecánicos tan pronto como salió del coche. Mónaco fue una carrera de lo más complicada, pasada por agua y que requería mucha concentración para no cometer ningún error, así que el asturiano terminó chorreando en sudor.

Aunque no se ve en el vídeo, se intuye que uno de sus mecánicos le dio la gorra para subir al podio, y ahí en cuando Alonso metió la pata: "¡Ni gorra ni pollas!", exclamó. El comentario, que le pasó por alto al equipo, no ha pasado desapercibido en redes y no han tardado en llegar los mensajes de la afición llamándolo "padre".

Sin duda, este año está siendo de lo más especial para el de Aston Martin. Además del buen rendimiento del coche, Alonso está despertando la pasión de aficionados de la Fórmula 1 por todo el mundo.